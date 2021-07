https://cz.sputniknews.com/20210719/neockovani-pozor-koronavirus-muze-zmensit-penis-varuji-britsti-lekari-15200188.html

Neočkovaní, pozor! Koronavirus může zmenšit penis, varují britští lékaři

Neočkovaní, pozor! Koronavirus může zmenšit penis, varují britští lékaři

Je známo, že mnozí lidé se i po prodělání covidu-19 musejí potýkat s nejrůznějšími následky nemoci. Mnohým se ještě například nevrátil čich a chuť.

Výzkum byl publikován v prestižním lékařském časopise The Lancet. V článku vědci dokumentují všechny následky, s nimiž se potýkají lidé po prodělání covidu-19.Výzkumníci zjistili, že prodloužené příznaky (tzv. long covid) se vyskytují až u 65 % pacientů. Přitom každý sedmý pacient se potýká s problémy i po 12 týdnech po prodělání nemoci. U většiny z nich se příznaky vyskytovaly až 35 týdnů od zotavení.Z výzkumu vyplývá, že nejčastějšími příznaky covidu-19 po 6 měsících jsou únava, malátnost po námaze i problémy s kognitivními funkcemi. Běžně se vyskytují i bolesti hlavy, závratě, třes, citlivost na hluk a světlo, halucinace, pískání v uších a další neurologické problémy.Ztráta čichu a chuti byly běžnými příznaky především během první vlny pandemie. V některých případech se ale i po několika měsících tyto smysly nevrátily. Někdy lidi trápí také čichové halucinace, kdy mají pocit, že cítí například spálenou gumu.Vědci ale zaznamenali i méně neobvyklé příznaky respiračního onemocnění. Někteří mužští pacienti hlásili, že se jim po koronaviru zmenšily penis či varlata. Přes 30 % žen během nemoci zaznamenalo menstruační potíže. Více než 10 % mužů hlásilo sexuální disfunkci.Mezi další potíže, které přetrvávají dlouho po nemoci, se řadí potíže s pláčem či zíváním nebo návaly vzteku. Někteří lidé hlásí porušenou schopnost uvažovat nebo ztrátu krátkodobé paměti i problémy s abstraktním myšlením. U zhruba 10 % se vyskytly halucinace i myšlenky na sebevraždu.Vědci ovšem zdůrazňují, že takzvaný long covid trápí zejména lidi starší 74 let. U nich lze předpokládat, že nemoc jim zhoršila stávající obtíže. Dalším rizikovým faktorem je obezita.Každopádně nejčastějšími příznaky i nadále zůstávají únava, problémy s motorikou a malátnost po námaze.Koronavirus ve světě a v ČeskuVe světě bylo celkem zaznamenáno přes 190 milionů případů nákazy koronavirem. Z toho čtyři miliony lidí zemřely. V Česku bylo za dva roky trvání pandemie potvrzeno přes 1,6 milionu případů nákazy koronavirem. S covidem-19 zemřelo 30 338 lidí.Od začátku prázdnin opět došlo k růstu koronaviru v Česku. Může za to především indická mutace neboli delta varianta, která se v zemi rozšířila. Posledních několik dní se ale situace poněkud zlepšila a reprodukční číslo v neděli opět kleslo pod hodnotu jedna, což znamená, že se šíření nemoci zpomaluje.Nicméně, v pondělí Státní zdravotní ústavu (SZÚ) oznámil, že na území země byl odhalen první případ mutace delta plus. Odborníci zatím neví, zda se chová jinak než ostatní varianty. Aktuálně byl výskyt této mutace zaznamenán v Evropě a jde o 196 případů. Ty nejčastěji hlásí Portugalsko.

