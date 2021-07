https://cz.sputniknews.com/20210719/nova-mutace-delta-plus-se-nevyhnula-ani-cesku-zeme-hlasi-prvni-pripad-15195809.html

Nová mutace delta plus se nevyhnula ani Česku. Země hlásí první případ

Nová mutace delta plus se nevyhnula ani Česku. Země hlásí první případ

Tak už přišla řada i na Česko. Jak se totiž uvádí v pondělí zprávě Státního zdravotního ústavu (SZÚ), i zde již byl zaznamenán první výskyt nové mutace... 19.07.2021, Sputnik Česká republika

Státní zdravotní ústav informoval, že Národní referenční laboratoř (NRL) nově evidujejeden případ varianty delta plus. Ten byl zachycen v Jihomoravském kraji a naženou je mladá žena.Pokud jde o novou mutaci, odborníci přiznávají, že se zatím neví, zda se chová jinak, než ostatní varianty. Aktuálně byl výskyt této mutace zaznamenán v Evropě a jde o196 případů. Ty nejčastěji hlásí Portugalsko.Nutno zmínit, že mutace delta, která se původně objevilav Indii, je mnohem nakažlivější, ale zatím by dle odborníků neměla způsobovat těžší průběh nemoci.Kromě výše zmíněných mutací ale existují také další varianty koronaviru. K nim patří například varianta alfa neboli britská mutace. Tase v České republice začala šířit na začátku roku a aktuálně je zde zastoupena v poměru asi deseti procent. Pokud jde o jihoafrickou i brazilskou variantu, ty pak představují přibližně jedno procento.Mnohé odborníky i politiky ale šíření nových mutací, zejména pak delty, znepokojuje. K nim se řadí také ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček, který se domnívá, že je nutné na šíření delty reagovat.Koronavirus aktuálně v ČRCo se týče aktuální epidemiologické situace v ČR, připomeňme, že za neděli přibylo 116 nově nakažených koronavirem. V porovnání s minulou nedělí (147 případů) tak jde o jistý pokles. I situace v nemocnicích je dobrá - aktuálně zde leží 28 pacientů s covidem-19 a jen šest z nich je ve vážném stavu.Dobrou zprávou je, že nepatrně kleslo číslo R a konečně se tak dostalo pod hodnotu jedna. Nyní je na hodnotě 0,96 oproti sobotním 1,11.Incidence za posledních sedm dní zůstává na 15 případech na 100 000 obyvatel. Včera navíc bylo vykázáno32 201 očkování. Celkem bylo doposud aplikováno 9 518 521 vakcín.Zaměříme-li se na to, kolik obětí si nemoc již vyžádala, aktuálně je to 30 338 lidských životů. Naopak se ale z nemoci uzdravilo již 1 638 053 osob.Důležitým krokem je i to, že se v pondělí se v Praze na Smíchově otevřelo už třetí očkovací místo, kam bude možné přijít si pro vakcínu proti covidu-19 bez registrace.

