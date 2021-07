https://cz.sputniknews.com/20210719/pliskova-se-pochlubila-manzelem-i-krasnou-kamaradkou-fanousci-jen-zasnou-15194101.html

Plíšková se pochlubila manželem i krásnou kamarádkou. Fanoušci jen žasnou

Plíšková se pochlubila manželem i krásnou kamarádkou. Fanoušci jen žasnou

Instagramový profil známé české tenistky Karolíny Plíškové oživily nové fotografie. Na jedné z nich se objevila po boku svého manžela Michala Hrdličky, na... 19.07.2021

Karolína sice patří k těm, kteří si své soukromí spíše střeží, ale občas fanoušky nechá nahlédnout „pod pokličku“. Možná i proto se tentokrát podělila o další snímek se svým mužem. Dnes jsou to totiž přesně tři roky od jejich svatby v Monaku. Dne 19.7.2018 totiž Plíšková po dvou a půl letech vztahu řekla „ano“ svému manažerovi a moderátorovi.A i když byla fotografie na profilu jen chvíli, svůj lajk jí dalo spousta lidí. Stejně tak uživatelé začali komentovat to, jak to spolu manželům stále sekne.Někteří obdivovali, jak skvěle vypadají: „Ty kráso! TOP forma, oba dva.“Velká část lidí jim přála hodně štěstí a také, aby si pořádně odpočinuli.Fanoušci tenistce také vzkazovali, že je vidět, že si s manželem užívají hodně zábavy. „Trochu žárlím,“ zaznělo s jistou nadsázkou.Kromě snímku s manželem však Plíšková na sociální síti představila světu i svou dobrou kamarádku Terezu Peterovou. Ta je na Instagramu známá pod přezdívkou Fitmomtes.A Plíšková nebyla sama, kdo umí svou skvělou kamarádku patřičně ocenit. I fanoušci žasli.Přiznávali tak, že jim to oběma neuvěřitelně sekne. „Okouzlující,“ zaznělo.Spousta komentářů se tak týkala toho, že jsou opravdu „hot“ a sexy´.Pánové pak psali, že jsou na fotografii dvě dechberoucí dámy. Někteří muži však nemohli té kráse uvěřit, a tak psali, že zřejmě jen sní nebo se ocitli přímo v nebi.Karolína PlíškováKarolína Plíšková je profesionální tenistka, která byla v období červenec–září 2017 světovou jedničkou ve dvouhře žen. Má sestru, dvojče Kristýnu. Obě pochází z rodiny Radka Plíšky a Martiny Plíškové. Kristýna se tenisu věnuje již od svých čtyř let. S Karolínou v počátečních fázích kariéry obvykle na turnajích hrála čtyřhru. Zajímavé je, že Kristýna hraje levou rukou, kdežto Karolína při hře drží raketu pravou rukou.Pokud jde o její osobní život, jejím partnerem je moderátor Michal Hrdlička. Plíšková a Hrdlička se vzali v roce 2018 v Monaku. Sňatkem sice přijala příjmení Hrdličková, ale rodné příjmení si v rámci pokračování sportovní kariéry ponechala. Seznámili se v roce 2015 v pražském baru Tretter’s, kde tenistky slavily fedcupový triumf. Hrdlička se tehdy v klubu rovněž nacházel a požádal světoznámou tenistku o společnou fotografii a telefonní číslo.Michal Hrdlička už má za sebou vztah s moderátorkou Lucií Borhyovou, který trval dva roky. Mají spolu dceru Lindu.

