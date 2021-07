https://cz.sputniknews.com/20210719/pokud-si-zvolime-babise-tak-z-fondu-eu-nic-nedostaneme-varuje-kavarna-po-navsteve-von-der-leyenove-15196038.html

Pokud si zvolíme Babiše, tak z fondů EU nic nedostaneme, varuje kavárna po návštěvě von der Leyenové

Podle takzvaného demokratické opozice předsedkyně Evropské komise poslala Česku jasný vzkaz: pokud bude premiér Andrej Babiš (ANO), tak ze slibovaných peněz na... 19.07.2021

Dotace ve výši 180 miliard korun, které v Praze přislíbila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, mají jednu podmínku: řešení střetu zájmů premiéra Babiše. „Nezaplatíme, pokud tento problém nebude vyřešen, a navíc budeme vymáhat zpět peníze z předfinancování,” uvedl jeden z unijních činitelů.Krátce nato zástupci české opozice prohlásili, že udělají vše pro to, aby tuto podmínku splnili a Babiš po volbách premiérem nebyl.Podobného názoru je i bývalý poslanec a spoluzakladatel TOP 09 Miroslav KalousekPředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová obvinila Babiše z toho, že ohrožuje vyplacení 180 miliard korun. Samotný plán obnovy, který schválila komise, označila za nepropracovaný.S touto alternativou: buď Babiš, nebo dotace, ale mnozí uživatelé nesouhlasili.Podle člena Trikolory Martina Chmely se EU snaží otevřeně zasahovat do české vnitřní politiky a ovlivnit volby.Sám Babiš na tiskové konferenci po setkání s von der Leyenovou uvedl, že „evropské peníze se v České republice rozdělují transparentně“ a že tu „nejsou žádné systémové chyby“.Podle zdrojů Evropské komise budou české úřady muset v dalších měsících dodržet kritéria stanovená pro ochranu peněz EU před střetem zájmů. Podle unijní exekutivy totiž české úřady neřeší systémový problém se střetem zájmů Babiše, jak zaznělo v letos zveřejněném auditu. Ten tvrdí, že Babiš stále ovládá Agrofert, ačkoli ho vložil do svěřenských fondů.

vaclav kalousek KÉŽ BY JSME NIC NEDOSTALI NEMUSELI BY JSME NIC SPLÁCET NEBYL BY DLUH proto raději volte Babiše já ale volím SPD ti ten dluh nechtějí a jsou to jediná vlastenecká strana 3

Mir "Kavárna" nic jiného než strašit a zase strašit neumí. 3

česká republika

eu

