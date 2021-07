https://cz.sputniknews.com/20210719/predsednictvi-v-rade-eu-za-deficitu-statniho-rozpoctu-neberte-to-tvrdi-pravnik-chmela-z-trikolory-15197195.html

Předsednictví v Radě EU za deficitu státního rozpočtu? Neberte to, tvrdí právník Chmela z Trikolory

Předsednictví v Radě EU za deficitu státního rozpočtu? Neberte to, tvrdí právník Chmela z Trikolory

Historicky druhé předsednictví České republiky v Evropské radě začne 1. července roku 2022. Očekávání se tentokrát diametrálně liší mezi politiky a... 19.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-19T20:08+0200

2021-07-19T20:08+0200

2021-07-19T20:08+0200

názory

předsednictví

rada eu

česká republika

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/254/70/2547006_0:187:2001:1312_1920x0_80_0_0_ce28d537f2b2eee92dc38f5b8388826f.jpg

Právo stát v čele EU lze využít jednou za 14 let. Jakou příležitost představuje předsednictví v EU pro Českou republiku? Nese dle Vás předsednictví spíše formální funkci?Mgr. Martin Chmela: Jsem pevně přesvědčen, že předsednictví Rady EU nenabízí pro Českou republiku absolutně žádnou příležitost. Z povahy věci ani nemůže. Není totiž pravdou, že budeme šest měsíců řídit EU, jak se nás snaží přesvědčit někteří eurosnílkové. My budeme pouze předsedat jednomu jedinému orgánu EU, který navíc rozhoduje kolektivně. A že kolektivní rozhodování Rady EU může být v kontrastu s našimi zájmy, jsme například viděli na hlasování o migračních kvótách.Předsednictví Rady EU je ryze formální funkcí. Na druhou stranu některé kompetence přináší. Budeme například rozhodovat, ve kterém paláci či zámku bude jednání probíhat, jaké bude k dispozici občerstvení a kdy začne obědová pauza. To vše bude stát minimálně přes miliardu korun. Podle mě spíše násobně více. V době obrovského deficitu státního rozpočtu. No neberte to!Hlavní témata Rady EU jsou předurčena programovým plánem Evropské komise. Ovšem lze ovlivnit jejich prioritizaci. Jaká společná témata mají současná Česká republika a EU? V čem se nejspíš neshodnou?Společným tématem České republiky a EU je zajisté řešení dopadů pandemie covidu-19, zejména v otázce oživení ekonomik členských států. Také si myslím, že bude panovat obecná shoda nad digitalizací veřejné správy a propojení systémů jednotlivých členských států.Určitý rozpor lze vnímat například v otázce vnějších vztahů. Zaregistroval jsem, že Česká republika v rámci svého předsednictví chce klást důraz na geopolitické vztahy EU, kdy chce svolat summity EU-USA, EU-Indie a také svolat summit se zeměmi západního Balkánu. Bohužel se nemluví o summitu EU-Čína nebo EU-Rusko. Vnímám to tak, že je to dáno nesouhlasem některých členských států. Naposledy jsme to viděli při návrhu Německa a Francie ohledně chystaného summitu EU-Rusko. Tento summit vetovalo nejen Polsko, ale i pobaltské státy.Lze očekávat, že během českého předsednictví se povede nastavit společnou politiku EU ve vztahu k Rusku a Číně, nebo to zůstane záležitostí bilaterálních jednání států?Během českého předsednictví se rozhodně nepodaří nastavit společnou politiku EU vůči Rusku a Číně a podle mého skromného názoru se tak nestane ani v následujících letech. Členské státy EU mají totiž diametrálně odlišné postoje vůči těmto velmocem. Základním předpokladem pro nastavení společné politiky EU je v této věci změna jednohlasného rozhodování na rozhodování kvalifikovanou většinou, kdy se podaří přehlasovat pobaltské státy nebo Polsko. Jsem však odpůrcem této změny, jelikož by to bylo dalším omezením suverenity České republiky. V tomto smyslu předpokládám, že vše zůstane na úrovni bilaterálních jednání a záleží na každém státu, jak bude diplomaticky úspěšný. Byl bych moc rád, kdyby Česká republika byla v bilaterálních jednáních úspěšná aspoň jako Maďarsko.Řada českých ekonomů a politiků kritizovala rozpočet ČR pro předsednictví EU. Podle nich je rozpočet poddimenzovaný (zhruba třetinový v porovnání s rokem 2009). Je nižší rozpočet důvod k obavám?Ano, tuto iniciativu jsem zaznamenal a je pro mě naprosto nepochopitelná. Jak může příčetný ekonom, v době ohromných rozpočtových deficitů a s vyhlídkou bezprecedentní ekonomické krize, vyzývat vládu, aby zvýšila rozpočet na předsednictví? Já osobně si nemyslím, že je nutné utápět miliardy korun na tento festival neefektivní byrokracie a panské marnotratnosti. Zkušenosti s minulým předsednictvím nám říkají, že čím menší bude rozpočet, tím méně bude mít Policie ČR následně práce. Samozřejmě narážím na kauzu Promopro.ČR se účastnila zasedání Rady EU nejméně ze čtyř zemí, kteří mají před sebou předsednictví v EU. Může to podle Vás mít negativní vliv na vnímání republiky jinými členskými státy?Nu, já bych si Váš výrok dovolil lehce upřesnit. Čeští ministři se účastní zasedání Rady EU nejméně ze čtyř zemí, které budou předsedat. To však neznamená, že Česká republika neměla zastoupení. Ministři se nechali zastoupit pověřenými náměstky. Nemyslím si, že účast náměstků může zapříčinit negativní vnímání ČR jinými státy. Navíc je dlužno podotknout, že samotné zasedání je až třešničkou na dortu. To hlavní probíhá ještě před zasedáním Rady EU, kdy jednotliví diplomaté a úředníci vyjednávají politický konsensus. Samotné jednání Rady EU je jen formální potvrzení předchozí dohody. Tato praxe je při jednání mezi státy naprosto běžná, netýká se jen Rady EU.Kdo by ve Vaší straně odpovídal za agendu pro evropské záležitosti v nové vládě po parlamentních volbách?Do těchto parlamentních voleb jdeme jako trojjediný subjekt Trikolora, Svobodní a Soukromníci, přičemž, pokud jsou mé informace správné, agenda evropských záležitostí spadá pod ministra zahraničních věcí, kterým je za nás navržen Libor Vondráček, předseda Svobodných.Představa, že Libor Vondráček by měl na starosti předsednictví Rady EU, mi přijde velmi úsměvná, protože kdyby Libor Vondráček chytil zlatou rybku, jež by mu slíbila splnění tři přání, tak určitě jedním z těchto přání by bylo okamžité rozpuštění současné EU.

https://cz.sputniknews.com/20210719/pokud-si-zvolime-babise-tak-z-fondu-eu-nic-nedostaneme-varuje-kavarna-po-navsteve-von-der-leyenove-15196038.html

česká republika

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatjana Naronskaja https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1050/52/10505233_0:0:472:472_100x100_80_0_0_15ec9d4886cd117aff9e191c1edf3d57.jpg

předsednictví, rada eu, česká republika, eu