Princ Harry a Meghan přijali rozhodnutí, které může určit osud jejich vztahů s královskou rodinou

Místo křtin Lilibet, dcery prince Harryho a jeho manželky Meghan Markleové, může hrát důležitou roli v urovnání vztahů vévodů ze Sussexu s dalšími členy královské rodiny. Jak uvádí britská média, jeden ze zdrojů poznamenal, že se princ Harry opakovaně zmiňoval o svém přání pokřtít Lilibet v kapli svatého Jiří, která se nachází v královské rezidenci ve Windsoru, s čímž údajně souhlasí i Meghan. Za zmínku stojí i to, že Archie, syn Harryho a Meghan, byl pokřtěn před dvěma lety právě v této kapli.Nyní se však situace poněkud změnila, a to nejen kvůli ukončení Harrym a Meghan svých královských povinností a odchodu z královské rodiny, ale i kontroverzním prohlášením v médiích, konkrétně během rozhovoru s Oprah Winfreyovou, což výrazně přispělo k nárůstu napětí mezi vévody ze Sussexu na straně jedné a ostatními členy rodiny na straně druhé.Podle názory odbornice na královskou rodinu může případné rozhodnutí pokřtít Lilibet v kapli svatého Jiří v přítomnosti královny Alžběty II. vypadat velmi trapně s ohledem na současné vztahy uvnitř rodiny.Rozhodnutí pokřtít svou dceru v rezidenci Windsor se může stát významným krokem, jímž vévodové ze Sussexu ukáží své těsné spojení s královskou rodinou, zatímco opačná volba může prohloubit krizi a nedůvěru mezi královským párem a Windsory.Možné porušení královského protokolu ze strany prince Williama a KateJiž dříve jsme psali o tom, že že princ William společně se svou manželkou Kate se mohou brzy přestěhovat do Buckinghamského paláce. Vzhledem k tomu, že Buckinghamský palác má status hlavního sídla britského panovníka již od 19. století, možné stěhování prince Williama, který je nyní druhým dědicem v pořadí na britský trůn, bude v rozporu s tradicemi královské rodiny.Kromě toho zdroj tvrdí, že poté, co se princ Charles stane britským králem, může zůstat ve své současné rezidenci.

