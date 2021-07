https://cz.sputniknews.com/20210719/pul-milionu-cinanu-pozadal-who-o-inspekci-biologicke-laboratore-v-usa-15195155.html

Půl milionu Číňanů požádal WHO o inspekci biologické laboratoře v USA

Půl milionu Číňanů požádal WHO o inspekci biologické laboratoře v USA

Více než 500 tisíc uživatelů internetu v Číně podepsalo otevřený dopis Světové zdravotnické organizaci (WHO) s požadavkem o vyšetření situace v americké... 19.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-19T14:55+0200

2021-07-19T14:55+0200

2021-07-19T14:55+0200

svět

koronavirus

laboratoř

usa

čína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/15014807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_57865e9bc816f52c842feed0671b06a1.jpg

Dříve agentura Associated Press zveřejnila zprávu, že hlava WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nevyloučil možnost umělého původu koronaviru. Později prohlásil, že organizace chystá inspekci laboratoří a výzkumných ústavů v oblasti prvních případů onemocnění covidu-19 v prosinci 2019.V otevřeném dopise obyvatel Číny se uvádí, že za účelem prevence další epidemie má WHO věnovat pozornost laboratořím, ve kterých zkoumají nebezpečné viry nebo biochemické zbraně. Zvláštní důraz se v dopise klade na Ústav pro průzkum infekčních chorob americké armády (USAMRIID) na základně Fort Detrick v Marylandu, kde, jak tvrdí, mají nebezpečné a nakažlivé viry eboly, SARS, MERS a neštovic. Únik kteréhokoliv z nich může mít vážné následky.„Na podzim 2019 došlo v laboratoři před vypuknutím epidemie covidu-19 k úniku, USA však tuto informaci tají pod záminkou státní bezpečnosti,“ praví se v dopise.Dále se uvádí, že Čína povolila virologům ze západních států a zástupcům amerických médií návštěvu Wu-chanského virologického ústavu, ale USA neodtajnily laboratoř na základně Fort Detrick a „nepodělily se o výchozí data s ostatními státy, včetně Číny, které nezávisí na geopolitickém vlivu USA“.List píše, že americká laboratoř byla dočasně zavřena v roce 2019 po inspekci amerického Úřadu pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Za příčinu byly označeny „problémy s infrastrukturou na dezinfekci odpadových vod“, ale toto vysvětlení nebylo podle názoru listu dost přesvědčivé. Pouze po zjištění původu viru může svět odstranit potenciální hrozbu a vyhnout se dalším vypuknutím epidemie, píše list.Skupina čínských uživatelů napsala dopis a požádala list o jeho zveřejnění na sociálních sítích, což bylo učiněno v sobotu 17. července. Během 24 hodin získal dopis přes 500 tisíc podpisů.WHO zveřejnila v březnu úplnou verzi zprávy mezinárodního týmu svých expertů o návštěvě Wu-chanu za účelem zjištění původu koronaviru, ve které označili únik z laboratoře za „krajně málo pravděpodobný“. V dokumentu se také uvádí, že SARS-CoV-2 dostal člověk nejspíš od netopýrů přes jiného živočicha. Alternativní verze, přímé nakažení člověka živočichem, zapsali odborníci do seznamu hypotéz „od možných do pravděpodobných“. Mise WHO rovněž označila za „možnou“ variantu vzniku nové infekce přes chlazené potraviny.USA a 13 dalších států zveřejnily společné prohlášení, ve kterém vyslovily znepokojení ohledně závěrů zprávy WHO, a zdůraznily nutnost „průhledného a nezávislého“ vyšetřování.Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Lilian to nazval politickou hrou a pokusem o uvalení viny na jiné. Podle jeho mínění svědčí fakt, že USA dovolují tajným službám činit vědecké závěry, pouze o tom, že se Washington nezajímá o pravdu.

https://cz.sputniknews.com/20210717/who-ma-v-umyslu-proverit-laboratore-v-jejichz-oblasti-se-vyskytly-pripady-covidu-19-15173860.html

Simo Häyhä To je méně jak jedno ‰ čongů. 0

Mir I to méně než 1% může zachránit 7 - 8 miliatd obyvatel země před dalšími zrůdnými praktikami. 0

3

usa

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, laboratoř, usa, čína