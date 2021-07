Tisková konference po jednání předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové a premiéra ČR Andreje Babiše

Komise během posouzení zejména sleduje, zda strategie splňuje více než desítku kritérií, které Evropská unie pro rozdělování peněz z bezprecedentního balíku více než 700 miliard eur (přes 18 bilionů korun) požaduje. Nejméně 37 procent peněz by mělo zamířit do klimaticky šetrných projektů a pětina do digitalizace. Peníze z fondu by tak měly zásadně pomoci unijním zemím nastartovat ekonomiky po koronavirové krizi, a zároveň se alespoň částečně vyrovnat s přechodem ke klimaticky šetrnému hospodářství.