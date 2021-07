Španělsko odmítlo koupit vakcínu AstraZeneca

https://cz.sputniknews.com/20210719/spanelsko-odmitlo-koupit-vakcinu-astrazeneca-15197759.html

Španělsko již nebude kupovat vakcínu AstraZeneca, potvrdilo ministerstvo zdravotnictví v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti. 19.07.2021, Sputnik Česká republika

Na ministerstvu vysvětlili, že v současné době je vakcína od společnosti AstraZeneca předávána pouze autonomním komunitám za účelem „dokončení očkování obyvatel starších 60 let“. Ve věkové skupině od 60 do 69 let je již 78 % plně očkováno (95,6 % dostalo jednu dávku), ve věkové skupině od 70 do 79 let je to 97,6 %, nad 80 let – 100 %.Původně se předpokládalo, že Španělsko koupí 31 milionů dávek vakcíny AstraZeneca, ale kvůli vedlejším účinkům bylo rozhodnuto ji odmítnout a do země bylo dodáno pouze 10,3 milionů dávek vakcíny; 5 milionů lidí dostalo alespoň jednu dávku, obě dávky dostalo 3,9 milionu obyvatel.Zbývající vakcína od firmy AstraZeneca bude předána do třetích zemí prostřednictvím COVAX (globální přístup k vakcínám proti covidu-19).Celkově je v zemi plně očkováno 23,4 milionu lidí, minimálně jedna dávka vakcíny byla podána 29 milionům pacientů (celkový počet obyvatel země je 47 milionů).Problémy v Jižní KorejiJiž dříve média uváděla, že Jižní Korea považuje vakcínu od firmy AstraZeneca za nebezpečnou pro lidi mladší 50 letJihokorejské úřady se rozhodly zvýšit věkovou hranici pro očkování lidí přípravkem AstraZeneca na 50 let. Příčinou byla smrt relativně mladého muže, který zemřel po aplikaci vakcíny.Dříve byla věková hranice pro aplikaci přípravku v Koreji 30 let. 16. června však v Jižní Koreji zemřel muž, kterému bylo 30 let. 27. května byl během první etapy očkován přípravkem AstraZeneca, ale po několika dnech se mu udělalo špatně, 8. června byl hospitalizován, ale nepodařilo se ho zachránit. Na základě výsledků zkoumání dospěli jihokorejští lékaři ke konečnému závěru, že existuje přímá souvislost mezi očkováním přípravkem AstraZeneca a úmrtím. Přípravek vyvolal trombózu a poté již došlo k úmrtí. Toto je první případ v Jižní Koreji, kdy bylo přiznáno, že člověk zemřel následkem očkování. Ačkoli jsou případy vzniku trombózy při aplikaci přípravku AstraZeneca extrémně vzácné, skutečně k nim dochází a nyní se Korea rozhodla přijmout další opatření k jejich prevenci.Samotný proces všeobecného očkování v Jižní Koreji zároveň pokračuje bez přerušení. Podle údajů k ránu 2. července bylo 29,9 procent populace očkováno alespoň jednou složkou dvoustupňové vakcíny a 10 procent bylo plně naočkováno proti covidu-19. Očkování bylo v zemi zahájeno 26. února 2020. Jižní Korea dosud schválila užívání čtyř přípravků, které jsou všechny západního původu: AstraZeneca, Pfizer, Janssen a Moderna.

