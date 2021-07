Tichanovská prohlásila, že Biden pomůže běloruské opozici k vítězství

Mluvčí Tichanovské předtím informoval, že během návštěvy USA má naplánované schůzky na vysoké úrovni na Ministerstvu zahraničí USA a v Bílém domě.Přitom, jak vyplývá ze zprávy zveřejněné v neděli tiskovou službou Bílého domu, není v rozvrhu hlavy státu žádná řeč o Bělorusech.Časopis píše, že Tichanovská vyslovila naději na to, že administrativa Joea Bidena podpoří běloruskou opozici a „demokratizuje“ zemi. Rovněž věří v Marshallův plán pro republiku, podle analogie s programem americké pomoci Evropě po 2. světové válce. Politička také hodlá promluvit o nutnosti mezinárodního vyšetřování a čestného soudu s těmi, kdo „spáchali zločin vůči Bělorusům, a o nových sankcích proti těm, kdo ničí zemi“.Bývalá uchazečka o prezidentský post je v USA na návštěvě, v neděli se již sešla se zástupci běloruské diaspory ve Washingtonu.Tichanovská je manželka politika Sergeje Tichanovského, který je ve vězení od konce května 2020. Po jeho zatčení navrhla žena svoji kandidaturu v prezidentských volbách. Podle oficiálních dat Ústřední volební komise získala 10,12 % hlasů, opozice ji považuje za vítězku.Vůdkyně běloruské opozice pobývá v Litvě. Minsk ji zařadil na seznam osob zúčastněných na teroristické činnosti a také proti ní zahájil několik trestních stíhání.

Bývalá kandidátka na prezidentský post v Bělorusku, vůdkyně opozice Světlana Tichanovská má za to, že její stoupenci dokážou zvítězit s pomocí amerického prezidenta Joea Bidena. Prohlásila to v rozhovoru pro časopis The National Interest.