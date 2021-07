https://cz.sputniknews.com/20210719/v-babisove-kauze-capi-hnizdo-a-podani-zaloby-bude-jasno-do-konce-srpna-rozhodne-o-tom-saroch-15194920.html

V Babišově kauze Čapí hnízdo a podání žaloby bude jasno do konce srpna. Rozhodne o tom Šaroch

Portál Seznam Zprávy dnes uvedl, že dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch učinit rozhodnutí ohledně návrhu na podání obžaloby na premiéra Andreje Babiše v... 19.07.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že Šaroch buď českého premiéra postaví před soud, zastaví jeho stíhání, anebo spis předá policii zpět k došetření.Co se týče samotného termínu, do kdy má k rozhodnutí dojít, stanovil jej dohledový orgán, kterým je Vrchní státní zastupitelství v Praze. Tato lhůta se ale ještě může změnit, a to v případě, že by obvinění doplňovali do trestního spisu nové důkazy.Připomeňme, že pokud jde o vyšetřování policie, to bylo ukončeno letos v květnu. Tehdy policisté Šarochovi navrhli podat obžalobu. Babiš si však stojí za tím, že je celá kauza účelová a uměle vykonstruovaná. Proto již několikrát odmítl, že by kolem farmy bylo něco nezákonného.Babiš však nebyl jediným obviněným v této kauze. Celá kauza se týká také Jany Mayerové,která nyní používá své dívčí příjmení Nagyová. Ta se však nyní ke kauze vyjádřit nechtěla. V minulosti však uváděla, že zákon porušen nebyl.Do kauzy navíc bylo zapleteno více lidí, včetně členů Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. I některé z nich policie původně obvinila. Nicméně, Šaroch v květnu roku 2019 zrušil stíhání Faltýnka a dalších tří lidí. Stejně tak postupoval i předloni v případě všech zbylých obviněných, včetně Babiše. Policie ale tehdy, stejně jako nyní, navrhovala podání obžalobyCelá věc pokračovala tím, že bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v prosinci roku 2019 obnovil stíhání Babiše a Mayerové. Vyhodnotil totiž, žeřízení v jejich případě bylo zastaveno nezákonně a předčasně.Zmiňme, že pokud jde o kauzu Čapí hnízdo, její podstatou případu je, že původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. Vprosinci 2007 se z ČH stala akciová společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Nicméně, na dotaci by farma jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, následně jej vložil do svých svěřenských fondů.

Zprávy

