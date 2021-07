https://cz.sputniknews.com/20210719/v-indii-potvrdili-ucinnost-vakciny-sputnik-v-proti-mutaci-delta-15196595.html

V Indii potvrdili účinnost vakcíny Sputnik V proti mutaci delta

V Indii potvrdili účinnost vakcíny Sputnik V proti mutaci delta

Studie Indické rady pro lékařský výzkum (ICMR) potvrdila účinnost všech vakcín používaných v zemi, včetně ruského přípravku Sputnik V, proti koronavirové... 19.07.2021, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že Indie v současné chvíli povolila používání tří vakcín proti koronaviru - indické verze oxfordské vakcíny s názvem CoviShield, místní Covaxin a ruský Sputnik V.Připomeňme, že vakcína Sputnik V byla v Indii schválena dne 12. dubna 2021, a to v rámci procesu zrychlené registrace. Indie je předním vedoucím centrem výroby vakcín Sputnik. Ruský fond přímých investic (RDIF) již v této zemi uzavřel dohody s řadou farmaceutických výrobců (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech a Morepen) o výrobě ruské vakcíny.Vakcína Sputnik VRuské ministerstvo zdravotnictví v srpnu 2020 zaregistrovalo první vakcínu proti covidu-19 na světě, vyvinutou Gamalejovým Národním výzkumným epidemiologickým a mikrobiologickým ústavem. Byla pojmenována Sputnik V. Dnes je tento přípravek schválen v 68 zemích s celkovým počtem obyvatel více než 3,7 miliardy lidí. Účinnost vakcíny činila 97,6% podle výsledků analýzy dat 3,8 milionu naočkovaných občanů RF, což je víc než údaje zveřejněné předtím v magazínu The Lancet (91,6%).Údaje úřadů řady zemí, včetně Argentiny, Srbska, Bahrajnu, Maďarska, Mexika a dalších, které byly získány během očkování obyvatelstva, ukazují, že Sputnik V je jednou z nejbezpečnějších a nejefektivnějších vakcín proti covidu-19.V návodu k použití Sputniku V, uveřejněném zdravotnickým výborem, stojí, že nežádoucí účinky příznačné pro použití vakcíny mají převážně lehkou nebo středně těžkou formu a že mohou vzniknout první nebo druhý den po vakcinaci a zmizí za další tři dny. Nejčastější jsou krátkodobé účinky (syndrom podobající se chřipce se zimnicí, zvýšenou teplotou, artralgií, myalgií, astenií, celkovou nevolností, bolestmi hlavy), a také bolest v místě vpichu, hyperémie či otok.Mutace deltaMutace delta (B1.617.2), která se původně objevila v Indii, je známá také jako indická mutace. Jemnohem nakažlivější, ale zatím by dle odborníků neměla způsobovat těžší průběh nemoci. V Indii má na svědomítisíce životů. Dlebritské vládní agentury Public Health England (PHE) by navíc měla býti zčásti odolnější vůči vakcínám proti covidu-19.

