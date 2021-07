https://cz.sputniknews.com/20210719/za-nadrazenost-prava-eu-nikdo-nehlasoval-evropska-komise-celi-kritice-kvuli-natlaku-na-polsko-15198977.html

„Za nadřazenost práva EU nikdo nehlasoval!“ Evropská komise čelí kritice kvůli nátlaku na Polsko

Konflikt, který již dávno probíhá mezi Bruselem a Varšavou kvůli otázkám, jako je nezávislost soudnictví a svoboda tisku, se poslední týdny prohloubil ještě... 19.07.2021, Sputnik Česká republika

Unijní soud EU již dříve upozornil Polsko na nesoulad ustanovení soudní reformy s evropským právem, zejména v tom, co se týká nezávislosti soudního systému země. Uvádělo se, že ustanovení o disciplinárním senátu Nejvyššíhosoudu Polska nezaručují nezávislost a nestrannost soudců, protože mohou být přímo nebo nepřímo ovlivněni zákonodárnou a výkonnou mocí.Nejvyšší soud Evropské unie tak ve čtvrtek rozhodl, že by Polsko mělo z důvodu nesplňování nezbytných standardů nezávislosti pozastavit činnost disciplinárního senátu svého Nejvyššího soudu, která podle EU nesplňuje nezbytné standardy nezávislosti.Polský soud však rozhodl, že požadavek na pozastavení fungování disciplinárního senátu je v rozporu s polskou ústavou a země by mu neměla vyhovět. Předsedkyně polského Nejvyššího soudu Malgorzata Manowska k tomu vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že je „hluboce přesvědčena,“ že disciplinární senát je v Polsku nezávislý.Zatímco Evropská komise trvá na tom, že právo EU má nadřazenost nad soudními rozhodnutími členských států, a neposlušnost by mohla mít následky, členové protievropského hnutí Nexit Denktank v Nizozemsku rozhodli přispět do debaty Bruselu a Varšavy následujícím prohlášením.„Pokud nejste poslušní nevolené a nedemokratické EU, pak máte ‚špatný právní stát‘, zatímco Polsko jednoduše naslouchá vlastním lidem,“ dodává.PolexitKvůli dlouhotrvajícímu sporu Polska s Evropskou unií ohledně právní nezávislosti v Polsku se někteří pozorovatelé v poslední době obávají, že by situace mohla skončit odchodem Polska z EU.Bývalý předseda Evropské rady a bývalý polský premiér Donald Tusk nedávno prohlásil, že Polsko a Maďarsko zahájily proces „podkopávání“ EU.„Může se stát, že Polsko opustí Evropskou unii a tím ji oslabí,“ dodal Tusk s tím, že krize ve vztazích mezi některými státy a vedením EU má politickou povahu a trvá již dlouhou dobu.Odchod z EU nehrozíPolský premiér Mateusz Morawiecki však dnes prohlásil, že má jiný názor na budoucnost polského členství v EU.„Nejlepší politikou vůči Evropské unii je eurorealismus. Je to politika, která na jedné straně stanoví velmi jednoznačnou ochranu našich zájmů, ale také předpokládá ochranu v otázkách, na kterých jsme se neshodli, když jsme vstupovali do Evropské unie,“ dodal.

