Změna klimatu jako hlavní viník. David zpochybnil dominantní vysvětlení příčin evropských povodní

Změna klimatu jako hlavní viník. David zpochybnil dominantní vysvětlení příčin evropských povodní

19.07.2021

Podle europoslance není divu, že se v této situaci lidé ptají, jak je mohla v 21. století po desetiletích bezpečí zasáhnout taková katastrofa. Vysvětlení se našlo prakticky hned – extrémní povětrnostní jevy jsou důsledkem klimatických změn, píše David.„To jsou dopady klimatické katastrofy. A to je další fakt, ve kterém máme jasno: Už je to tu, už je to tu s námi,“ jako první řekla novinářům zelená politička Katrin Göring-Eckhardtová.Přímé spojení s globálním oteplováním také rychle připomněli kandidát na kancléře za CDU Armin Laschet, ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) i Angela Merkelová.Podle vedoucího parlamentní frakce Zelených Antona Hofreitera tak musí Německo zlepšit a zintenzivnit opatření na ochranu klimatu. Klimatický balíček EU by mohl podle něj být dobrým výchozím bodem.David na tomto místě poznamenává, že opatření jako obnovení vsakovací schopnosti povrchu půdy je rozhodně krok správným směrem, neboť budování obrovských betonových ploch již překročilo podle něj všechny meze. „Ale spojovat to s bruselským klimatickým balíčkem, který bude vyžadovat zastavování ploch větrníky a solárními panely, je klasický příklad oslího můstku,“ poukázal David.Alternativní názory na příčiny povodníPokud ale diskuze směřuje pouze k tomu, že současná tragédie je známkou změny klimatu způsobené člověkem, podobná spojení jsou podle Davida nevyhnutelná. Jenže příčiny povodní nejsou ve skutečnosti tak jasné, podotýká. Například podle meteorologa Německé meteorologické služby DWD Andrease Friedricha nejsou aktuální údaje dostatečné pro jednoznačné závěry.Ivan David pak poukazuje na to, že i vysvětlení o tom, že vysoké teploty a teplejší atmosféra umožnily odpařování více vody z oceánů a zvětšili vodní páru, která prý vedla k děsivému množství srážek, přehlíží jeden fakt. „Navzdory globálnímu oteplování tento princip v Německu od začátku záznamů před 140 lety nevedl k nárůstu letních srážek celkově. Spolková agentura pro životní prostředí má jasné závěry - v létě nepřibylo srážek. „Doposud nedošlo v letních měsících k žádné změně,“ uvádí Spolková agentura pro životní prostředí, kterou cituje David.Upozorňuje pak i na to, že podle odborníků se množství deště v období sucha dokonce snížilo, od roku 1881 o 3,8 %, proto z jedné povodně nelze odvodit trend.David však poznamenává, že tihle experti, kteří nepovažují změnu klimatu za univerzální příčinu, budou v médiích rozhodně v menšině. Zelení a Brusel totiž musí nějak profitovat z tragických záplav.„V podstatě to budou takoví disidenti, kteří budou bránit pokroku v podání ekoaktivistů a Bruselu. Betonovat se bude nadále, větrníky a soláry porostou jak houby po dešti, protože na tom někdo může vydělat. A k zajištění balíčku opatření proti klimatickým změnám, vyhlášenému minulý týden Evropskou komisí, bude třeba vystavět desetitisíce větrníků. Kácet se bude také, aby voda dobře tekla ze svahů, na kterých budou přibývat větrné a solární elektrárny. Na obnovování vsakovací schopnosti půdy, zalesňování a zákazech stavění domů v záplavových zónách se naopak vydělat nedá. Není nad to, udělat si z mrtvých byznys a potvrdit si svou ideologii. Říká se tomu instrumentalizace,“ uzavřel celou věc Ivan David.

Karel Adam David má pravdu, co brání oponentům Davida vrátit se do jeskyně ? Bohužel jich bude asi v EU nedostatek. 1

Červenáček Nedohodneme se na příčinách. to ni vědci. Větrníky rozhodně půdu vysušují. Pára Neshodneme se na příčinách. To ani vědci. Větrníky rozhodně zem vysušují, vlhkost stoupá a někdy musí i spadnout. Spočítat nám to může otočení toku Golfského proudu. Jsme jen v době meziledové. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

německo

