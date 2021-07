https://cz.sputniknews.com/20210720/cesti-novinari-v-moskve-to-neoceni-mluvci-ruskeho-mzv-nastinila-dopady-zablokovani-sputniku-v-cr-15214176.html

„Čeští novináři v Moskvě to neocení.“ Mluvčí ruského MZV nastínila dopady zablokování Sputniku v ČR

Mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová se ohradila proti výzvám zablokovat na českém území portál Sputnik a zavřít ruskou ambasádu. 20.07.2021, Sputnik Česká republika

V pondělí hlavní editorka deníku FORUM 24 Johana Hovorková uveřejnila článek, ve kterém vyjmenovala deset bodů, které by podle ní měla mít v programu vítězná strana, jež převezme zemi po premiérovi Andreji Babišovi (ANO).Desátým bodem je zavření ruské ambasády, „na níž se připravují akce proti suverenitě naší země“, a po vzoru Litvy a dalších zemí je podle ní nutné zablokovat ruský web Sputnik. „Jedná se o nepřátelskou propagandu, která je dokladem o hybridní válce. A tuhle válku musíme vyhrát,“ napsala novinářka.Tato publikace neunikla pozornosti mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovové. Podle ní realizace tohoto programu bude mít krajně neblahé důsledky pro české novináře v Rusku.Vyhrocení vztahů s RuskemVztahy mezi Ruskem a Českou republikou se vyhrotily letos v dubnu, když premiér Babiš spolu s místopředsedou vlády Janem Hamáčkem (ČSSD) obvinili Moskvu z výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích, k nimž došlo v roce 2014.Rusko obvinění popírá a po diplomatické roztržce si státy vzájemně vyhostily diplomaty. Moskva rovněž zařadila Česko po boku USA na seznam nikoliv přátelských zemí.Tlak na Sputnik v PobaltíPřipomeňme rovněž, že zpravodajské weby Sputnik čelí nátlaku v Litvě a Estonsku.V případě Estonska zaměstnanci Sputniku dostali v roce 2019 od vedení Policejního a pohraničního úřadu Estonska přímé výhrůžky, že proti nim bude zahájeno trestní stíhání, pokud do 1. ledna 2020 neukončí pracovní poměr s organizací.Bylo to odůvodněno sankcemi EU ze 17. března 2014 proti řadě fyzických osob kvůli událostem na Ukrajině. Nicméně sankce EU nebyly vyhlášeny proti agentuře MIA Rossia segodnia, pod níž spadají redakce Sputniku, ale osobně proti jejímu generálnímu řediteli agentury Dmitriji Kiseljovovi.Dne 1. ledna Sputnik Estonsko ukončil své aktivity. Jeho novináři později vytvořili portál Sputnik Meedia, který nespadá pod MIA Rossia segodnia. Šéfredaktorka portálu Jelena Černyševa uvedla, že její portál podporuje dobré sousedské vztahy mezi Estonskem a Ruskem.

https://cz.sputniknews.com/20210719/ivan-david-na-cin-palacha-nemame-zapominat-neni-ale-ani-vhodne-provokovat-k-jeho-nasledovani-15198250.html

