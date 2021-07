https://cz.sputniknews.com/20210720/chcete-li-zrusit-sputnik-reknete-kdo-plati-vas-novotny-tvrde-odpovedel-hovorkove-z-fora24-15209893.html

„Chcete-li zrušit Sputnik, řekněte, kdo platí vás." Novotný tvrdě odpověděl Hovorkové z Fora24

Fórum24 vyzývá politiky ke zrušení ruské ambasády a blokování Sputniku. Jde o nastolení agendy s cílem změřit reakci voličů nebo snahu připravit veřejnost na... 20.07.2021, Sputnik Česká republika

Fórum 24 zveřejnil článek své hlavní editorky Johany Hovorkové. Název obsahuje výzvu – Deset bodů, které by měla mít v programu vítězná strana. Hovorková radí politickým stranám, s jakým programem jít do těchto voleb. Hovorková říká, že bychom měli na našem území mít základnu NATO, že Rusko v rámci hybridní války vůči nám v roce 2008 dosáhlo toho, že americký radar v Brdech nakonec nebyl.Stanislav Novotný: Forum24 je samozřejmě ideologické médium, které je placeno z cizích zdrojů, slouží cizím zájmům. Na rozdíl od vás, pane redaktore, kdo hraje otevřenou hru, Forum24 takto transparentní není. Johaně Hovorkové dle mého chybí určitý vzdělanostní background, bez něho nelze posuzovat složitější problémy. Tuším zde i absenci některých zkušeností, a sice pro mladý věk hlavní editorky deníku Forum24. Stavět vojenskou základnu může eticky čistě jen ten člověk, který není placen z cizích zdrojů. Hovorkové šéf Šafr zde vítal kolonu amerických plechových strojů, které sem přijely z Německa a které tu demonstrovaly svou potenci. Jednou větou: Šafr s nadšením vítal armádu cizí země na našem území. Nelze se divit, že jeho podřízená píše takové články.Že se tu americký radar v roce 2008 v Brdech neobjevil – byla to vážně jakási vítězná bitva Ruské federace, v rámci Ruskem údajně vedené hybridní války proti ČR? Tak nějak to alespoň Johana Hovorková líčí (a hnedka před tímto úderně varuje…)Lidé mají už dost cizích vojsk na našem území. Dost toho, že tu byla sovětská vojska, která odešla v roce 1991. Jsme rádi, že tu žádná cizí vojska nejsou. Celá řada lidí pamatuje doby minulé. Nevím, do jaké míry může Hovorková chápat názory a postoje lidí, kteří jsou o poznání starší nežli paní redaktorka sama. Ona nemá zkušenosti s tím být okupován/a. Nevím, může-li její generace vnímat, proč část populace striktně odmítá cizí vojska (jakákoli) na našem teritoriu.Hovorková píše, že by si politické strany měly vytyčit předvolební bod ve svých programech ten, aby v ČR byla zrušena ruská ambasáda a současně aby byl zablokován informační portál Sputnik; argumentuje Pobaltím, kde jsou ruská média paralyzována. Představme si, že se to zdaří – žádná ambasáda, žádný Sputnik. Jak se to odrazí na naší společnosti, resp. absence plurality? Zas tu bude „strana“ (bublina) jednoho názoru?Za prvé – je to tak infantilní. Jak je tohle jenom dětinské. Za druhé je to nepřátelská pozice dokonce vůči našemu vlastnímu obyvatelstvu. Musíme komunikovat s jinými světy, nemůžeme doufat v jednostrannou závislost na jedné velmoci, která nám začne bezskrupulózně diktovat...Proč bychom měli v naší době začít oddaně a poslušně odezírat z washingtonských úst? Naše vlastní zahraniční politika by utržila ránu. Byla by nivelizována. Změnili bychom se v lidi prototypu Šafra, kdy bychom s mávátky vítali cizí vojska. Jednou a dost. Šafrova akce i Hovorkové výlevy jsou aktem propagandy, za který berou peníze.Teoretik Denis McQuail ale říká, že profi žurnalistika se nedá dělat zdarma…Musíte být profesionál.Ať všichni přiznají, kdo je platí. Copak se za to stydí? Budiž jste jim, pane Franto, příkladem otevřenosti.Dnes technické prostředky budou umět udělat železnou oponu neprodyšnou. Pokud na to dojde, jak se změní myšlení lidí?Dostali bychom se do situace naprosto diktátorského režimu, který by ztratil zábrany a jakékoli mantinely. Chceme to? Otrocký vztah vůči takovémuto režimu? Bylo by to provázeno ještě náruživějšími dezinformačními bláboly mainstreamových médií. Už teď se utahují šrouby, už teď žijeme pod cenzurou. Obávám se, že hrozba omezení Sputniku je toho zářným důkazem. Byla by to likvidace samotné demokracie. Zacpání úst. Konstipace myšlenkového toku. Pak už by to bylo takové, že by si všichni museli zacpávat nosy. Chceme to? To jako vážně?Jako novinář Sputniku jsem byl na tiskovce pánů Bartoše, Fialy, Rakušana, Pekarové-Adamové v Poslanecké sněmovně. Dotyční soptili proti ruské účasti na dostavbě Dukovan tak, že jsem se musel dotázat, zda jejich rétorika náhodou neznačí, že jsme v předválečném stavu s Ruskou federací. Pirát Bartoš pravil, že války tu nikdo vyvolávat nechce, při těch slovech vrtěl hlavou pan Fiala… Článek Hovorkové ale obsahuje fotku s dotyčnými osobami a přímo hovoří o zrušení ruské ambasády. Něco takového válečnému stavu odpovídá. Pokud ne toto, tak co tedy? Zatím to je toliko ve fantazii redaktorky, ale nebývá kouře bez ohně…Článek Hovorkové je v žánru kundrovštiny, což je žánr myšlenkově vyšisovaný už v okamžiku zrodu. Ti lidé by se měli věnovat zábavné literatuře spíše… Hovorková, myslím si, na platformě Forum24 předvádí učebnicovou agenturní práci. Pokud politici, kteří kandidují v nadcházejících parlamentních volbách na podzim, nechtějí s barvou ven, najali si na to Hovorkovou, která svými fantaskními výšplechty prozkoumává půdu… Má se asi zjistit/určit, kam až můžou politici verbálně zajít. Zároveň Hovorková očkuje veřejnost prefabrikovanými názory, aby se jí postupně vštípily pod kůži a lidé se už těsně před volbami ničemu nedivili. Masa má asi otupět a nechat si líbit doslova cokoli. Třeba i články od Hovorkové…Hovorková je pro vystoupení naší země z V4.Naši novináři jsou plni lokajů, kteří plní zpravodajské úkoly. Za rétorikou Hovorkové není nic než obětavá služba. Třeba nám ona sama jednou přizná, ve prospěch kteréže to mocnosti. Lidé bez vzdělání nám nemají co diktovat, odkud máme vystupovat, kam máme nastupovat. Politika není autobus. Nenechme si vnutit naši zahraniční politiku. Je to pořád stejný sloh a linie: Kundra – Šafr – Hovorková. Šel bych na to do kina. V praxi se mi to příčí…Závěrem: Pražská kavárna řekne, hlavně že tento článek produkuje Sputnikem placený Franta…Franta to přiznává, že pracuje pro ruské médium. Svým článkem říká – vy ostatní, vyložte karty na stůl. Pojďme hrát fair, ať se ukáže, kdo je kdo…Chcete-li zrušit Sputnik, řekněte, kdo platí vás, ať známe vaše skutečné motivy. Třeba jsou toliko konkurenční. Pak se ale neohánějte demokracií a už vůbec ne rusofobií. Pokud byste chtěli zrušit zahraniční korespondenty, pak budete muset zrušit i své pozice. Pokud se ukáže, že jste placeni z veřejných zdrojů, ani potom nemůžete tvrdit, že vaše média jsou nezávislá. Chcete-li to po politicích, buďte sami upřímní – karty na stůl.Děkujeme za rozhovor.

