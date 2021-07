https://cz.sputniknews.com/20210720/dietolozka-uvedla-efektivni-metody-jak-zabranit-paleni-zahy-15203834.html

Dietoložka uvedla efektivní metody, jak zabránit pálení žáhy

Americká klinická dietoložka Vikki Petersenová odhalila příčiny pálení žáhy a uvedla efektivní metody, jak tomuto nepříjemnému pocitu zabránit. Promluvila o... 20.07.2021, Sputnik Česká republika

Podle jejích slov jsou hlavními příčinami pálení žáhy kouření, obezita, stres, konzumace velkého množství kofeinu, jídelníček s velkým obsahem tuků, a také kýla jícnového průchodu bránice.Petersenová podotkla, že kouření a kofein mohou oslabit dolní jícnový svěrač, který má bránit tomu, aby se jídlo dostávalo ze žaludku zpět do jícnu.Podle dietoložky bývají u lidí s nadváhou často oslabeny břišní svaly, a tedy i bránice, která se aktivně účastní činnosti trávicího ústrojí. Jejich nesprávné fungování přivádí k problémům s trávením a k pálení žáhy.Jak tvrdí lékařka, stres uvádí organismus do stavu „bij nebo běž“, což je neslučitelné se správným trávením. A jídelníček s velkým obsahem tuků zatěžuje játra, žaludek a žlučník, což také vede k pálení žáhy.Petersenová dodala, že kýla jícnového průchodu bránice přivádí k tomu, že se kyselina ze žaludku dostává do jícnu a vyvolává pálení žáhy.V závěru dala dietoložka několik doporučení, jak pálení žáhy zabránit. Doporučuje jíst pomalu a jídlo dobře přežvýkávat. Kromě toho by člověk neměl jít spát hned po jídle.Podle lékařky je také lepší sportovat na lačný žaludek a po jídle se trochu projít, protože chůze napomáhá dobrému trávení.Dietologové již dříve uvedli potraviny, které vyvolávají pálení žáhy. Jsou to mimo jiné rajská omáčka a pomerančový džus. Odborníci navíc nedoporučují jejich konzumaci pozdě večer, aby nedošlo k nespavosti. Lékaři doporučili také potraviny pro tvrdý spánek.

