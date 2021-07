Finsko oznámilo začátek čtvrté vlny koronaviru

https://cz.sputniknews.com/20210720/finsko-oznamilo-zacatek-ctvrte-vlny-koronaviru-15213037.html

„Pokud chcete hovořit o vlnách, můžete to považovat za čtvrtou vlnu,“ řekl Salminen. Uvedl, že Finsko je ve stejné situaci jako většina Evropy, kde počet nakažených stoupá. Přitom se situace liší od zimy a jara v souvislosti s počtem očkovaných lidí, nemoc se šíří mezi těmi, kteří očkováni nejsou, vysvětlil.Odborník se domnívá, že návrat omezujících opatření je nevyhnutelný.Finská ministryně zdravotnictví Krista Kiuruová již dříve uvedla, že od 22. července bude práce nočních restaurací v regionech s nepříznivou epidemiologickou situací omezena. Restaurace se zavřou v 1:00 a budou prodávat alkohol pouze do půlnoci.Za celou dobu pandemie bylo ve Finsku zaznamenáno celkem 100 773 případů onemocnění koronavirem, zemřelo 973 lidí.První dávku vakcíny proti koronaviru dostalo zatím 63,9 % populace, 27,8 % obyvatel již bylo plně očkováno.Ve Francii začala čtvrtá vlna koronaviruFrancie vstoupila do čtvrté vlny pandemie koronaviru s vyšší mírou infekce než v předchozích fázích. Na pondělním briefingu po zasedání Rady ministrů v Elysejském paláci to oznámil mluvčí vlády Gabriel Attal.Mluvčí vlády prohlásil, že „sanitární situace v jižním departementu Pyrénées-Orientales se nadále zhoršuje“. Podle údajů citovaných Attalem „je v současné době intenzita šíření viru 345 případů nákazy na 100 tisíc obyvatel“. Dodal, že v tomto departementu se nyní bary a restaurace musejí zavírat nejpozději do 23:00 místního času.Podle posledních údajů vlády bylo ve Francii od začátku epidemie hlášeno více než 5,8 milionu případů koronavirové infekce. Na následky infekce zemřelo více než 111 tisíc lidí. Podle francouzského ministerstva zdravotnictví republiky dostalo první dávku vakcíny více než 36 milionů lidí.Návrh zákona o posílení boje proti covidu-19Francouzská vláda schválila návrh zákona na zpřísnění opatření proti covidu-19, zákon bude parlamentu předložen v nejbližších dnech, dodal Attal.Podle návrhu zákona, jak zdůraznil Attal, „v případě pozitivního výsledku testu na covid-19 je zavedena povinná 10denní karanténa“. „Její dodržování bude pravidelně kontrolovat policie od 23:00 do 8:00 pařížského času,“ upozornil mluvčí kabinetu ministrů.Uvedl také, že „policie bude kontrolovat hygienické průkazy také při návštěvě barů, restaurací, nákupních center, divadel a koncertních síní“. První pokuta v případě porušení bude činit 1,5 tisíce EUR pro jednotlivce. V případě opakovaného přestupku se může zvýšit na 9 000 EUR. U právnické osoby může pokuta dosáhnout 45 000 EUR. Nejzávažnější porušení lze potrestat ročním vězením.Očekává se, že mimořádné zasedání francouzského parlamentu bude zahájeno 21. července. Během zasedání bude projednáván zákon připravený vládou s cílem omezit šíření kmene delta.

