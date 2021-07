https://cz.sputniknews.com/20210720/francie-hovori-o-ctvrte-vlne-pocet-novych-pripadu-koronaviru-tam-prudce-roste-15201955.html

Francie hovoří o čtvrté vlně. Počet nových případů koronaviru tam prudce roste

Francie hovoří o čtvrté vlně. Počet nových případů koronaviru tam prudce roste

Francii opět zasáhla další vlna koronaviru, tentokrát však bude nejspíše silnější než kdy dřív. Mluvčí tamní vlády Gabriel Attal hovoří o začátku již čtvrté...

2021-07-20T09:51+0200

2021-07-20T09:51+0200

2021-07-20T09:51+0200

Situace ve Francii není momentálně vůbec dobré. Svědčí o tom i poslední údaje, které ukazují, že za poslední týden je ve Francii evidováno 86 případů na 100 tisíc nakažených. Oficiální data také ukazují, že bylo ve Francii za poslední den 4151 pozitivně testovaných, což je oproti minulému pondělí doslova skokový nárůst (1260 lidí). Za zmínku však stojí i nedělní čísla, kdy bylo objeveno 12 532 nových případů, což je nejvíce od poloviny května.Zmiňme také, že včera ve Francii zemřelo 20 lidí nakažených koronavirem a celková bilance činí 111 521 úmrtí. V tamních nemocnicích je momentálně hospitalizováno 7 041 covidových pacientů, z toho 360 jich nemocnice přijaly za posledních 24 hodin.Pokud jde o očkování, Francie v neděli překonala hranici 45 % plně naočkované populace. Alespoň jednou dávkou už bylo naočkováno 55,7 % obyvatel. Uvádí se, že ač počty nově nemocných strmě rostou, díky očkování má většina z nich jen mírnější průběh nemoci. Velké obavy však vzbuzuje nakažlivá delta mutace, která nyní představuje 80 %všech pozitivně testovaných. Attal uvedl, že se tato varianta v zemi šíří doslova „rychlostí blesku“.V neposlední řad uveďme, že ve středu 21. července odpoledne je na programu jednání francouzského parlamentu. Ten bude zvažovat možnost zavedení povinného očkování pro všechny pracovníky ve zdravotnictví. Vláda rovněž uvažuje o zdravotním pasu, který by podmínil přístup do některých zařízení nebo na akce. Tyto návrhy však ve Francii vzbudily vlnu nevole a vypukly protesty.WHO hlásí nárůst počtu nakažených covidem-19 na světěSvětová zdravotnická organizace (WHO) zaznamenala růst počtu nakažených covidem-19 ve světě, který pokračuje již čtvrtý týden v řadě. Dne 12. července to na briefingu prohlásil generální ředitel organizace Tedros Ghebreyesus a jeho slova byla citována na Twitteru WHO.Dotyčný rovněž poznamenal, že počet nemocných roste ve všech regionech WHO kromě jednoho. Upozornil také na zvýšení počtu úmrtí na koronavirus po deseti týdnech snížení.Zhoršení situace s covidem-19 dal šéf WHO do souvislosti se šířením varianty delta.Členské státy WHO se nacházejí v šesti regionech. Jsou to africké, americké, evropské státy, a také země jihovýchodní Asie, východního Středomoří a západní části Pacifiku.

