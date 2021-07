https://cz.sputniknews.com/20210720/kulhanek-je-prekvapeny-zablokovanim-webu-radia-prague-international-bude-pozadovat-vysvetleni-15211041.html

Kulhánek je překvapený zablokováním webu Radia Prague International. Bude požadovat vysvětlení

Federální služba pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a dobrými životními podmínkami lidí (Rospotrebnadzor) tento týden zablokovala ruskojazyčný web... 20.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-20T17:31+0200

Federální úřad Rospotrebnadzor dohlíží na práva spotřebitele a do jeho pravomocí spadá i blokování článků, které propagují sebevraždy, drogy, násilí i další nebezpečné jevy.Rozhodnutí o zablokování portálu Radio Prague, který spadá pod veřejnoprávní Český rozhlas, podle údajů na stránkách Rospotrebnadzoru padlo již 17. května. Nicméně k samotné realizaci došlo 15. července.Ačkoli jako zablokovaná stránka se uvádí pouze článek o Janu Palachovi z roku 2001, v Rusku se nenačítá celý web. Mluvčí Jiří Hošna zablokování webu označil za „bezprecedentní cenzuru a útok na veškeré principy svobody projevu“.Jakub Kulhánek na Twitteru na situaci reaguje se slovy, že rozhodnutím ruských úřadů je překvapen a nerozumí mu. Od ruské strany bude požadovat vysvětlení.Ruští novináři spekulují, že důvodem pro zařazení článku na černou listinu je to, že článek údajně propaguje sebevraždy.

krocan007

Hloupej studentík,bezvýznamná nula,tak ty blbečku když někdo vede protistátní činnost,tak za to musí nést odpovědnost,tak to platí v Rusku,ty kre*téne,ostuda úřadu,mě by ty zoufalče docela pobavilo setkání s někým kdo rozumí zahraničí..

