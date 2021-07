„Lepší pózy v plavkách jsem ještě neviděla.“ Iva Kubelková se nechala zvěčnit s dcerami a lidé šílí

https://cz.sputniknews.com/20210720/lepsi-pozy-v-plavkach-jsem-jeste-nevidela-iva-kubelkova-se-nechala-zvecnit-s-dcerami-a-lide-sili-15191564.html

Být matkou je dar. A ten dar je o to větší, když se z vašich dětí stanou i kamarádi. Dost podobně je na tom i česká modelka a moderátorka Iva Kubelková, která... 20.07.2021, Sputnik Česká republika

Iva Kubelková se může pochlubit dvěma krásnými dcerami, Natálií a Karolínou. Obě totiž rostou do krásy a ta starší si už dokonce zkouší, jaké je to chodit po mole. Není tedy vyloučeno, že svou krásu jednou zužitkují a půjdou ve šlepějích své maminky.Nyní známá česká modelka a moderátorka ukázala své dcery světu a dočkala se jen samé chvály.A vypadá to, že se sdílení této fotografie vyplatilo. Lidé totiž obě dámy zahrnuli lichotkami o tom, jak moc jsou nádherné a jak jim to sluší.Přirozenost a absenci make-upu tak mnozí fanoušci dokázali ocenit: „Takhle jste TOP. Nejkrásnější, přirozenost neumí každý nosit.“Fanoušci navíc upozorňovali na to, že Iva vypadá stále velmi mladě a že s dcerou vypadají spíše jako sestry.Někteří uživatelé ale podotýkali, že dcera svou krásou brzy maminku předčí.Nebyla to však jediná fotografie, která se na síti objevila. Na další se Iva nechala zachytit v plavkách se svou druhou dcerou a krásně vynikly jejich štíhlé postavy. Navíc oblékly stejné plavky.Na fotkách jsou obě v moři na lehátku a zřejmě si užily velmi zábavné chvilky, které vykouzlily úsměv na tváři i jejich sledujícím.Lidé ocenili také to, jak se snažili obě zapózovat: „Lepší pózy v plavkách jsem ještě neviděla, užívejte moře.“Pánská část si pak povšimla toho, jak jsou obě obdařené.Mnoho fanoušků tak snímky označovalo za vtipné a vydařené. Nešlo ale popřít ani to, že jsou na nich obě velmi sexy.Iva KubelkováIva Kubelková se narodila v Písku. Na začátku své kariéry se tato krásná Češka věnovala fotomodelingu a módním přehlídkám, poté se však rozhodla, že zkusí kariéru v televizi. Iva je nejen jednou z nejpopulárnějších českých moderátorek, ale také majitelkou kosmetického salónu v Praze. Kromě toho má dvě dcery.Hned po soutěži Miss chodila několik let s hokejistou Jaromírem Jágrem. Po rozchodu s ním randila s automobilovým závodníkem Martinem Kolocem. V současnosti je partnerem a otcem jejích dvou dcer Natálky a Karolínky podnikatel Ladislav Doležal, který je starší o téměř 20 let.

