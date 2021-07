https://cz.sputniknews.com/20210720/media-zjistila-detaily-dohody-usa-a-nemecka-o-plynovodu-nord-stream-2-15212512.html

Média zjistila detaily dohody USA a Německa o plynovodu Nord Stream 2

Média zjistila detaily dohody USA a Německa o plynovodu Nord Stream 2

Berlín přijme odvetná opatření, jestli Ruská federace bude používat plyn „jako zbraň“, uvádí Bloomberg s odkazem na návrh dohody Spojených států amerických a... 20.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-20T18:39+0200

2021-07-20T18:39+0200

2021-07-20T18:39+0200

svět

nord stream 2

bloomberg

německo

usa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/15169436_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_9ec11b974f0b378df5a9ca24f9fb596b.jpg

Německá agentura uvádí, že Německo a USA jsou blízko k dohodě o plynovodu Nord Stream 2, která by zahrnovala případné sankce a další odvetná opatření, pokud by Rusko chtělo použít plyn jako zbraň proti Ukrajině, uvádí se v návrhu textu dohody.Podle této dohody by Německo podniklo nespecifikované vnitrostátní kroky. Dohoda může být dokončena v nejbližších dnech.Ačkoliv tento text naznačuje možnost omezení ruských toků plynu, téměř jistě podle agentury zklame kritiky, včetně mnoha politiků USA, kteří tvrdí, že Bidenova administrativa neudělala dost pro zastavení plynovodu.Navíc se USA a Německo budou snažit zvyšovat investice až do výše jedné miliardy dolarů do zeleného fondu Ukrajiny, aby jí pomohly k přechodu na ekologicky čistou energii.Německo také jmenuje speciálního vyslance na podporu dvoustranných energetických projektů s Ukrajinou. Financování této mise bude činit asi 70 milionů dolarů.V rámci dohody Německo přijme závazky na napomáhání prodloužení minimálně na deset let dohody o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu, která vyprší v roce 2024.Nord Stream 2Projekt plynovodu Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Výstavba se blíží ke konci: první větev už byla položena, druhá může být dokončena do konce srpna.Proti projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v EU svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a několik evropských zemí. V prosinci roku 2019 zavedl Washington sankce proti plynovodu.V Moskvě nejednou vyzvali k tomu, aby nebyla tato situace politizována, a připomínali, že plynovod Nord Stream 2 bude výhodný jak pro Rusko, tak i Evropskou unii.

https://cz.sputniknews.com/20210719/media-usa-a-nemecko-se-dohodly-ohledne-nord-stream-2-15201262.html

https://cz.sputniknews.com/20210716/chci-jasne-rict-merkelova-po-jednani-s-bidenem-promluvila-o-plynovodu-nord-stream-2-15158716.html

josefnovak_36 tak plánovat jim nikdo nebrání. Já bych taky chtěl spoustu věcí. otázkou ale je, co na to řekne RF. A nějaké sankce v případě omezení tranzitu Ukrajinou? No, na ty už si v RF zvykli a nějak moc jim to nevadí. Nakonec, RF může být jedno, kudy ten plyn poteče, pokud za něj dostane řádně zaplaceno. Ale moc bych na nějaký diktát ze SRN nedal. RF není podřízená nikomu. 2

Kraken007 Jedna miliarda dolarů pro ukroše… ehm. Taková almužna. Přihoďte alespoň jednu nulu navíc. To rozkradou coby řekl švec. 2

4

německo

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, bloomberg, německo, usa, rusko