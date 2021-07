Ministerstvo zahraničí Číny odpovědělo na obvinění USA z kybernetických útoků

„USA a jejich spojenci se zabývají bezdůvodným obviňováním Číny v otázce kybernetické bezpečnosti, když vydávají černé za bílé, zcela kvůli politickým cílům, očerňují a vyvíjejí nátlak na Čínu. V každém případě je to nepřijatelné. Čína rozhodně vystupuje proti a bude bojovat proti jakýmkoliv druhům kybernetických útoků, my nepovzbuzujeme hackery. Tato pozice je jasná a důsledná. Ve skutečnosti jsou USA zdrojem největšího počtu kybernetických útoků na světě,“ odpověděl na to Zhao Lijian.