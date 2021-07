https://cz.sputniknews.com/20210720/ministr-kulhanek-upozornil-ze-na-hranicich-budou-zavedena-dalsi-omezeni-kvuli-koronaviru-15206470.html

Ministr Kulhánek upozornil, že opatření na hranicích se mohou znovu zpřísnit

Ministr Kulhánek upozornil, že opatření na hranicích se mohou znovu zpřísnit

Po úterním zasedání ministrů zahraničních věcí Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Slovinska ministr Jakub Kulhánek oznámil, že se bohužel nedají vyloučit... 20.07.2021

2021-07-20T14:08+0200

2021-07-20T14:08+0200

2021-07-20T14:25+0200

česko

jakub kulhánek

koronavirus

hranice

„Musíme být stále na pozoru před novými mutacemi viru a přizpůsobovat jim naši strategii,“ řekl Kulhánek. Navrhl, aby byla vytvořena síť kontaktních osob, které budou koordinovat spolupráci zemí Central 5 (C5) v boji proti koronaviru.„Především chceme zaručit, že se budeme s dostatečným předstihem navzájem informovat o připravovaných opatřeních tak, abychom se nepřekvapovali a abychom nepřekvapovali naše občany,“ dodal ministr zahraničních věcí.Ministři zahraničí uvedených pěti zemí - Ivan Korčok za Slovensko, Péter Szijjártó za Maďarsko, Alexander Schallenberg za Rakousko, slovinský ministr Anže Logar a český ministr Jakub Kulhánek se na zasedání v Mělníku shodli v názoru, že jediným spolehlivým řešením je očkování co největšího počtu obyvatel.Slovenský ministr Korčok upozornil na stoupající počet případů nákazy mutací delta a nezbytnost preventivních opatření. „Nemůžeme ignorovat realitu,“ řekl. Na hranicích se Slovenskem byla již dříve zavedena zpřísněná opatření při vstupu do země. Nedávno byly dočasně uzavřeny menší hraniční přechody se sousedními zeměmi, včetně České republiky. Do karantény nemusí pouze ti cestující, kteří jsou plně očkováni proti covidu-19.Ministři zahraničních věcí budou na mělnickém zasedání projednávat také rozšíření EU o země západního Balkánu. Je to již páté jednání skupiny Central 5 (C5), která vznikla přibližně před rokem a jejímž prvořadým úkolem je boj proti pandemii koronaviru.

VB158 zavřete to všechno a opět tam vyšlete celníky stejně češi nikam nejezdí nemají peníze ani na nájem či potraviny natož na dovolenou možná doktoři sestřičky a státní zaměstnanci městských a krajských úřadů bo ti jsou výborně placení jo abych nezapomněl a učitelé že. tak že klidně zavřít a izolovat celou čr. 0

1

2021

Zprávy

