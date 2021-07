https://cz.sputniknews.com/20210720/ministr-vnitra-podporil-plot-proti-migrantum-ale-ne-u-nas-15203439.html

Ministr vnitra podpořil plot proti migrantům. Ale ne u nás

Ministr vnitra podpořil plot proti migrantům. Ale ne u nás

Česká republika by mohla v případě potřeby pomoci Litvě kvůli přílivu migrantů finančně či vysláním policistů. Situaci už řešila Bezpečností rada státu. Novinářům to oznámil vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD.Hlavní část pomoci by Litvě měla podle něj jít z Evropské unie. „Ale i na národní úrovni jako Česká republika, stejně jako pomáháme v Severní Makedonii nebo ve Slovinsku, jsme připraveni v případě potřeby pomoci jak finančně, tak vysláním policistů,“ dodal. Například do Severní Makedonie vysílá policie své příslušníky od roku 2015 na základě bilaterální spolupráce se zeměmi zasaženými migrační krizí.A jak si Hamáček konkrétně takovou pomoc představuje? „Obecně se kontingenty pohybují v řádu desítek policistů. Pokud by měli zájem o takovýto kontingent, jsme ho schopni vyslat buď v rámci Frontexu, nebo bilaterálně,“ poznamenal. Frontex je Agentura EU pro ochranu hranic.„To samé platí o financích. Evropská komise by měla pomoci financovat pohraniční stavby, které se tam budou muset dělat, ale jsme připraveni pomoci i napřímo,“ dodal ministr vnitra, který nějaký čas fušoval i do zahraničních záležitostí.V Litvě bylo podle údajů z počátku týdne v blízkosti hranic s Běloruskem letos zadrženo již 1676 cizinců. To je podle tamních médií více než dvacetinásobek loňského počtu.A teď, co my s tím? Nejprve si připomeňme tu pokryteckou rétoriku tuzemských lepšolidí, ale i těch bruselských. Plot proti migrantům postavilo na hranici se Srbskem a Chorvatskem Maďarsko před šesti lety. Přálo si, aby do projektu, který má chránit unijní státy před vlnou migrantů, investoval Brusel. A jaká byla reakce Evropské unie?„Stavby plotů nebo bariér na vnějších hranicích platit nebudeme. Můžeme podpořit zlepšení správy hranice, třeba vybavení sledovacími prostředky, ale ploty financovat nemůžeme,“ prohlásil tenkrát mluvčí Evropské komise Alexander Winterstein.Teď je situace jiná. Brusel nemá takový problém s litevským plotem, jaký měl s tím maďarským. Protože projekt premiéra Viktora Orbána se osvědčil.Je příznačné, jak se ministr vnitra Hamáček hned jal slibovat pomoc Litvě. Jen aby byl v médiích. Jen aby dostal několik voličů navíc. Jen aby ČSSD překonala pětiprocentní čáru a dostala se do Poslanecké sněmovny. I kdyby tam měl za sociální demokraty sedět Hamáček sám. S ministrem Hamáčkem se to ale má tak, že rád slibuje boj s uprchlíky, ale pak skutek utek. Anebo skutečně jeho resort přispěchá na pomoc Litvě? Čekejme symbolické gesto. Nic víc.O Hamáčkově slibu pomoct Litvě a jeho boji s uprchlíky si Sputnik pohovořil se známou poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.„Určitě by ČR měla pomoci, jelikož je to i v jejím zájmu chránit Evropu proti migraci, ale především by to mělo být v zájmu EU, která by měla chránit své hranice. Teď jde o to, jestli pan ministr vnitra Hamáček disponuje dostatkem pracovních sil, aby to nebylo 10 policistů. Osobně bych tam poslala Armádu ČR na výpomoc a policisty bych nechala hlídat naší bezpečnost,“ říká paní Maříková.Dává teď Hamáček plané sliby nejen českým voličům, ale i Litevcům? Může se vůbec Česko angažovat ve stavbě plotu proti migrantům?„Je před volbami, tak pan Hamáček naslibuje cokoli, aby vykopal ČSSD z hrobu. Teď jde o to, jestli zvládneme nějaké stavební práce, když nám trvá vybudovat 4 km dálnice rok, ale možná by stálo za to poslat tam policisty, co pokutují tančící lidi místo toho, aby naháněli drogové dealery. Třeba by tam byli užitečnější,“ míní známá politička.Myslí to Hamáček s bojem proti migrantům upřímně?„Pan Hamáček je obecně vnímán jako „vítač“, ale zažili jsme už několikrát politické otočky těchto stran. SPD se vymezuje šest let proti migraci a bylo za to, a stále je, dehonestováno. Když se ale zjistilo, že většina českých občanů se staví proti migrační politice EU a vidí, co se děje na Západě, tak některé politické strany otočily jak korouhvičky. Před občany se snaží vystupovat protimigračně, ale jejich program je ve skutečnosti promigrační, stačí se do něj jen začíst. Panu Hamáčkovi už nikdo nemůže věřit ani dobrý den, ten už nám tady předvedl, co dokáže. Jediná strana, která je opravdu proti migraci, je SPD,“ říká Karla Maříková, poslankyně SPD.

