Na setkání s papežem až po očkování. Na Slovensku uvedli detaily budoucí návštěvy Svatého otce

Na setkání s papežem až po očkování. Na Slovensku uvedli detaily budoucí návštěvy Svatého otce

Ministr zdravotnictví SR Vladimír Lengvarský prohlásil, že Slovensko musí vytvořit potřebné podmínky k tomu, aby si papež František odnesl pěkné vzpomínky na... 20.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-20T17:18+0200

2021-07-20T17:18+0200

2021-07-20T17:18+0200

Návštěva Svatého otce na Slovensku, která byla oficiálně avizovaná na začátku července, je bez pochyby velice významnou a důležitou událostí pro slovenské občany. Podle slov slovenského ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského se setkání s papežem Františkem budou moci zúčastnit jen plně očkovaní lidé. Je to totiž klíčovou podmínkou pro to, aby se počet lidí na veřejných svatých mších nemusel omezovat.Předseda Konference biskupů Slovenska Stanislav Zvolenský také zdůraznil, že tento požadavek je jedinou možností, jak je možné povolit co největšímu počtu zájemců zúčastnit se setkání s papežem.Návštěva Slovenska a MaďarskaNa začátku tohoto měsíce papež František oznámil své plány na návštěvu Slovenska a Maďarska.Ředitel tiskové služby Svaté stolice Matteo Bruni v souvislosti s tím upřesnil, že papež František navštíví na pozvání světských úřadů a biskupských konferencí 12. září Budapešť a ve dnech 12. - 15. září slovenská města Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín-Stráže.

