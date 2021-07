„No teda, ty jsi střela!“ Kuklová překonala rakovinu prsu a pochlubila se novým dekoltem

https://cz.sputniknews.com/20210720/no-teda-ty-jsi-strela-kuklova-prekonala-rakovinu-prsu-a-pochlubila-se-novym-dekoltem-15203007.html

I když to Kuklová neměla v životě lehké, nyní se alespoň může radovat z toho, že její tělo vypadá jako dřív. Po dlouhé léčbě totiž mohla konečně podstoupit operaci prsou, kdy jí přednosta Kliniky plastické chirurgie FNKV Andrej Sukop vymodeloval nový hrudník. A Michaela tak má novou chloubu.Aktuálně své nové poprsí vystavuje u moře na španělském ostrově Mallorca, kam zavítala na dovolenou. A jenom září – užívá si totiž sluníčka, opalování na pláži a zaslouženého odpočinku.A nutno říct, že je opravdu ve formě! Kromě snědého opálení totiž Míša předvedla lidem i luxusní postavičku. Málo kdo by jí tak hádal 53 let.Podle lidí totiž Kuklová vypadá naprosto famózně: „Vypadáš jako holčička. Užívej!“Podle uživatelů sociální sítě je navíc tato kráska moc milá. Vzkazovali jí také, že to, co napsala, bylo od srdíčka.A přidávali se další: „Jste krásná žena a žijeme teď a tady. Tím se také řídím. Užijte si zbytek neděle.“Michaela KuklováTato sympatická kráska je česká herečka, dabérka a příležitostná malířka. Herectví se věnuje již od dvanácti let, ale velmi známou a oblíbenou se stala především díky rolím pohádkových princezen (O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Z pekla štěstí…). Zahrála si ale také v hlavních rolích i v zahraničních filmech. Působí rovněž v muzikálech a divadle.Pokud jde o její osobní život, jejím manželem byl v letech 1992–2007 (již zesnulý) herec Jiří Pomeje. Poté tvořila do roku 2011 párs Romanem Holomkem, s nímž má syna Romana. Jejím současným partnerem je ale procesní manažer Josef Wittner.Jak již bylo naznačeno, Kuklová prodělala těžkou nemoc. V únoru 2020 oznámila, že onemocněla karcinomem prsu. Naštěstí ale byla léčba úspěšná a její zdravotní stav je nyní bez komplikací.

