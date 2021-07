https://cz.sputniknews.com/20210720/nove-svedectvi-v-kauze-capi-hnizdo-byvaleho-manazera-meli-skolit-jak-ma-odpovidat-policii-15205972.html

Nové svědectví v kauze Čapí hnízdo. Bývalého manažera měli školit, jak má odpovídat policii

Nové svědectví v kauze Čapí hnízdo. Bývalého manažera měli školit, jak má odpovídat policii

Poslední dny je opět v centru dění Babišova kauza Čapí hnízdo. Nyní navíc vyplynuly na povrch další skutečnosti, kdy bývalý člen širšího vedení farmy... 20.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-20T13:39+0200

2021-07-20T13:39+0200

2021-07-20T13:39+0200

česko

agrofert a čapí hnízdo. kauzy andreje babiše

čapí hnízdo

agrofert

kauza

andrej babiš

svědek

vyšetřování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/14694572_0:140:3069:1866_1920x0_80_0_0_f13894ce82bcdb27f1a2bb71d081aff2.jpg

V ožehavé kauze Čapí hnízdo se objevilo nové svědectví, za nímž stojí jeden ze svědků – manažer, který stál u budování farmy Čapí hnízdo. Dotyčný nyní zpochybnil své výpovědi z let 2017 a 2018 a vysvětlil to tím, že údajně neuváděl celou pravdu. Prý odpovídal tak, jak to bylo na papíře, ale nemluvil o věcech, jak byly doopravdy. S advokáty totiž manažer absolvoval „secvičné“ schůzky.Podle jeho dalších slov tak následně ve výpovědích třeba úmyslně zamlčel to, kdo je skutečným majitelem Čapího hnízda. Stejně tak se nechal slyšet, že na něj byl před výslechy vyvíjen tlak ze strany advokátů Agrofertu a premiéra Andreje Babiše. S tím souvisí i to, že byl dotyčný na výslechy vždy advokáty připravován a měl nalinkované, co má říkat.Doplnil také, že mu jeho „rozumnost“ a vystoupení před vyšetřovateli byly finančně vyrovnány - jako „poradenské služby“.A proč chtěl dotyčný zůstat v anonymitě? Údajně jsou za tím obavy z potíží, které by mu mohly hrozit ze strany Andreje Babiše a jeho právnického a bezpečnostního týmu. Dodal totiž, že si jej „pořád pracovně hlídají“ a dotyčný nechtěl nic riskovat i proto, že má rodinu a děti. Zároveň těmito obavami vysvětluje i to, proč neříkal celou pravdu vyšetřovatelům při výslechu už od začátku. Nyní má ale strach, že by musel v rámci případu zamířit k soudu a tam už by to dle něj bylo o něčem jiném.Dotyčný rovněž Seznam Zprávám detailně popsal dvě schůzky s Babišovým advokátem Josefem Bartončíkem či právníky Agrofertu Václavem Knotkem a Alexejem Bílkem. Jedna přitom proběhla před výslechem u detektivů OLAF, druhá se konala před výslechem u českých vyšetřovatelů.Zmiňme, že tato nová svědectví manažera se týkají padesátimilionové dotace na Čapí hnízdo a také další vyšetřované kauzy. V ní se jednalo o podezření z daňového podvodu souvisejícího s nákupem reklamy na Babišově středočeské farmě.Kauza a rozhodnutíVčera jsme také informovali, že dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch musíučinit rozhodnutí ohledně návrhu na podání obžaloby na premiéra Andreje Babiše v kauze Čapího hnízda do 31. srpna. Ve hře je přitom hned několik možností, jak tato kauza může dopadnout. Uvádí se, že Šaroch buď českého premiéra postaví před soud, zastaví jeho stíhání, anebo spis předá policii zpět k došetření.Co se týče samotného termínu, do kdy má k rozhodnutí dojít, stanovil jej dohledový orgán, kterým je Vrchní státní zastupitelství v Praze. Tato lhůta se ale ještě může změnit, a to v případě, že by obvinění doplňovali do trestního spisu nové důkazy.Připomeňme, že pokud jde o vyšetřování policie, to bylo ukončeno letos v květnu. Tehdy policistéŠarochovi navrhli podat obžalobu. Babiš si však stojí za tím, že je celá kauza účelová a uměle vykonstruovaná. Proto již několikrát odmítl, že by kolem farmy bylo něco nezákonného.Babiš však nebyl jediným obviněným v této kauze. Celá kauza se týká také Jany Mayerové, která nyní používá své dívčí příjmení Nagyová. Ta se však nyní ke kauze vyjádřit nechtěla. V minulosti však uváděla, že zákon porušen nebyl.Do kauzy navíc bylo zapleteno více lidí, včetně členů Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. I některé z nich policie původně obvinila. Nicméně, Šaroch v květnu roku 2019 zrušil stíhání Faltýnka a dalších tří lidí. Stejně tak postupoval i předloni v případě všech zbylých obviněných, včetně Babiše. Policie ale tehdy, stejně jako nyní, navrhovala podání obžalobyCelá věc pokračovala tím, že bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v prosinci roku 2019 obnovil stíhání Babiše a Mayerové. Vyhodnotil totiž, že řízení v jejich případě bylo zastaveno nezákonně a předčasně.Zmiňme, že pokud jde o kauzu Čapí hnízdo, její podstatou případu je, že původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se z ČH stala akciová společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Nicméně, na dotaci by farma jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, následně jej vložil do svých svěřenských fondů.

Mir Tak se mi zdá, že Seznam Zprávy byly na školení u agentury Bellingcat. Informace podává ve stejném "stylu" jako informace Bellincatu o Vrběticích. (Jedna pani povídala a představte si, že druhá na ni z okna s..la.) 4

Vladan Kolik asi zaplatil Seznam za tuto změnu výpovědi. Teď před volbami. 2

8

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

agrofert a čapí hnízdo. kauzy andreje babiše, čapí hnízdo, agrofert, kauza, andrej babiš, svědek, vyšetřování