https://cz.sputniknews.com/20210720/ovcacek-odhaluje-pozadi-klimaticke-politiky-eu-nejde-o-ochranu-klimatu-ale-zisky-korporaci-15207776.html

Ovčáček odhaluje pozadí klimatické politiky EU: Nejde o ochranu klimatu, ale zisky korporací

Ovčáček odhaluje pozadí klimatické politiky EU: Nejde o ochranu klimatu, ale zisky korporací

Den po návštěvě šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové se mluvčí prezidenta ČR tvrdě pustil do klimatických plánů Evropské unie. Podle Jiřího Ovčáčka... 20.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-20T21:58+0200

2021-07-20T21:58+0200

2021-07-20T21:58+0200

česko

klima

jiří ovčáček

česká republika

ursula von der leyenová

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1101/52/11015286_0:151:1080:759_1920x0_80_0_0_4df185806a1787414f51305688d63633.jpg

Ovčáček si v úterý vzal na paškál plány Evropské komise od roku 2035 ukončit prodej aut na spalovací motor. S odkazem na článek portálu autoforum.cz dokládá, že nejde o ochranu klimatu, ale „jen o kšeft“.Článek poukazuje nejen na úskalí výroby elektrických aut, které zdaleka nejsou zcela bezemisní, ale i jejich konkurenční nevýhody ve srovnání s vozy na spalovací motor.Hlavní problém jsou totiž akumulátory, které po nějakém čase již prostě nejdou plně dobít. Dokládají to ojetou Teslou Model S z roku 2013, kterou lze dobít pouze na dojezd 79 kilometrů.Ovčáček dále zkritizoval zámožné politiky, které masám vnucují své představy o životním stylu, který je pro ně nákladný. Vymezil se i proti evropským intelektuálům, kteří je v tom podporují.Podmíněnost fondů EUV pondělí předsedkyně Evropské komise v Praze jednala s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o českém plánu obnovy. Jeho schválení komisí otevřelo zemi cestu ke 180 miliardám korun. Čerpání peněz má ale podmínku: Česko musí vyřešit střet zájmů svého premiéra.Tato podmínka byla v Česku vnímána rozpačitě. Někteří obvinili von der Leyenovou ze zasahování do vnitřních záležitostí země a pokusu ovlivnit říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Zástupci takzvané demokratické opozice ale naopak přislíbili, že udělají vše pro to, aby Babiš po volbách již premiérem nebyl a tím by se otevřela cesta k penězům EU.Podle zdrojů Evropské komise budou muset české úřady v dalších měsících dodržet kritéria stanovená pro ochranu peněz EU před střetem zájmů. Jak totiž zaznělo v letos zveřejněném auditu Evropské komise, české úřady neřeší systémový problém se střetem zájmů Babiše, který má stále ovládat Agrofert, ačkoli ho vložil do svěřenských fondů.Sám Babiš obvinění ze střetu zájmů odmítá. Na tiskové konferenci po setkání s von der Leyenovou uvedl, že „evropské peníze se v České republice rozdělují transparentně“ a že tu „nejsou žádné systémové chyby“.

https://cz.sputniknews.com/20210719/pokud-si-zvolime-babise-tak-z-fondu-eu-nic-nedostaneme-varuje-kavarna-po-navsteve-von-der-leyenove-15196038.html

česká republika

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

klima, jiří ovčáček, česká republika, ursula von der leyenová, eu