Pentagon zareagoval na testování Cirkonu

„Jsme si vědomi prohlášení prezidenta Putina. Nebudu zacházet do podrobností ani analyzovat jeho prohlášení. Je však důležité si uvědomit, že nové ruské hypersonické systémy jsou potenciálně destabilizujícím faktorem a představují znatelnou hrozbu, protože tyto systémy jsou kompatibilní s jadernými,“ vysvětlil mluvčí Ministerstva obrany USA.Podle slov Kirbyho USA vyvíjejí hypersonické úderné systémy výhradně v nejaderných zařízeních.Mluvčí Pentagonu učinil prohlášení poté, co ruská fregata Admirál Gorškov úspěšně vystřelila hypersonický Cirkon na pozemní cíl.Testy probíhaly v Arktidě: raketa byla odpálena z Bílého moře na cíl v Barentsově moři, překonala více než 350 kilometrů, rychlost letu byla asi sedm Machů. Taktické a technické vlastnosti zbraně byly potvrzeny.Rakety Cirkon jsou schopné dosáhnout rychlosti až devět Machů (devětkrát vyšší rychlost než rychlost zvuku, více než deset tisíc kilometrů za hodinu), deklarovaný dosah je přes tisíc kilometrů.Mají být jimi vyzbrojeny hladinové lodě a ponorky, a to jak budoucí, tak i ty, které se právě stavějí.V roce 2018 Vladimir Putin v projevu před Federálním shromážděním oznámil vznik hypersonických zbraní v Rusku - komplexů Avangard a Kinžal. Později byla zveřejněna informace o vývoji hypersonické řízené střely Cirkon. Souběžně s tím ruská armáda provádí několik desítek hypersonických projektů najednou.Spojené státy zaostávají ve vývoji hypersonických zbraní o několik let za Ruskem a Čínou, uvedl časopis Military Watch s odvoláním na zprávu Kongresové výzkumné služby.

