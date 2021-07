https://cz.sputniknews.com/20210720/podle-babise-na-podzim-lockdown-nebude-premier-naopak-slibuje-vetsi-rozvolnovani-15204189.html

Podle Babiše na podzim lockdown nebude. Premiér naopak slibuje větší rozvolňování

Podle Babiše na podzim lockdown nebude. Premiér naopak slibuje větší rozvolňování

Premiér Andrej Babiš v pořadu Nový den televize CNN Prima NEWS prohlásil, že na podzim lockdown nebude. Naopak podle něj Česko míří k dalšímu rozvolňování, což... 20.07.2021, Sputnik Česká republika

Babiš v pořadu poděkoval všem očkovaným, dodal také, že se postupně vracíme do normálního života.Zároveň však odborníci varují před mutací delta, která se Českem rychle šíří. Epidemiolog Roman Prymula již dříve uvedl, že opatření se nejspíš budou muset zpřísňovat již v srpnu.Premiér také připomněl, že jediným klíčem proti lockdownům je očkování. Vyjmenoval také, že aktuální očkovací centra v Praze fungují skvěle. Zmínil také, že zítra se otevřou centra v Brně a Ostravě.Zároveň uvedl, že zájem je také o vakcínu Johnson & Johnson, jejíž výhodou je jedna dávka.Babiš také zopakoval, že vláda nechce očkování nařizovat, protože jsou na to Češi alergičtí.„Naši lidé jsou na to alergičtí, takže je chceme přesvědčit. Proto například VZP poslala minulý týden dopis všem nad 60 let, tento týden pošle dopis všem pojištěncům nad 18 let,“ zmínil Babiš a dodal, že Česko musí proočkovat 70 procent popoulace.Premiér připomněl, že Česko je nejpromořenější národ na světě na počet obyvatel.Placené testy na koronavirusMinistr zdravotnictví Adam Vojtěch po jednání kabinetu prohlásil, že od 1. září nebude stát hradit z veřejného pojištění preventivní testy na koronavirus. Podle jeho názoru je to správná cesta, jak motivovat české občany k očkování. Jeho poradce Rastislav Maďar sdělil, že od září budou opět testy ve školách i v zaměstnání.Je to podle něj správná cesta. „Očkování je přístupné prakticky komukoli, kdo se pro něj rozhodne,” vysvětlil.Opozice s tím nesouhlasí, považuje to za nešťastný nápad.Změna se nebude týkat dětí do 12 let, dále lidí, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů, a také těch, kteří se nacházejí uprostřed očkovacího cyklu. Pro ně budou testy i nadále zdarma.

https://cz.sputniknews.com/20210719/nova-mutace-delta-plus-se-nevyhnula-ani-cesku-zeme-hlasi-prvni-pripad-15195809.html

https://cz.sputniknews.com/20210719/ministr-vojtech-prohlasil-ze-od-1-zari-jiz-stat-nebude-hradit-testy-na-koronavirus-15199350.html

