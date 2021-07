https://cz.sputniknews.com/20210720/podle-senatni-komise-pro-ustavu-neexistuje-duvod-zbavovat-milose-zemana-funkce-15205649.html

Podle senátní komise pro Ústavu neexistuje důvod zbavovat Miloše Zemana funkce

Podle senátní komise pro Ústavu neexistuje důvod zbavovat Miloše Zemana funkce

Senátní komise pro Ústavu se věnovala tématu, jestli je prezident Miloš Zeman stále schopen vykonávat svůj úřad, nebo jestli se skutečně neorientuje v prostoru... 20.07.2021, Sputnik Česká republika

česko

pavel fischer

prezident

miloš zeman

česká republika

Před nedávnem senátor Pavel Fischer s několika kolegy zpochybnili, jestli je prezident Miloš Zeman fyzicky a mentálně schopný vykonávat svůj úřad. Podle senátorů některé výroky například v kauze Vrbětice naznačují, že se Zeman nepohybuje v mezích reality.Senátorka Miroslava Němcová je však přesvědčená, že si je prezident velmi dobře vědom toho, co říká, podle ní to říká schválně.Stejně to vidí také předseda senátní komise pro Ústavu Zdeněk Hraba, který v rozhovoru pro Novinky situaci vysvětlil a uvedl, že neexistuje objektivní důvod zbavit Zemana funkce.V rozhovoru také uvedl, že Ústava je napsaná tak, že by se jak podle jeho, tak názoru ústavních expertů mělo jednat o objektivní stav nemožnosti vykonávat funkci.Akce FischeraSenátní bezpečnostní výbor letos připravil návrh, který konstatuje neschopnost prezidenta Miloše Zemana vykonávat svůj úřad. Podle názoru předsedy výboru Pavla Fischera prezident Zeman ve svých výrocích, kromě jiného i ohledně kauzy Vrbětice, ukázal, že je dezorientován, nesprávně cituje Ústavu a vykládá si realitu způsobem, který zaměňuje následek za příčinu. „Nekoná v souladu se svým slibem, vůči sdělovacím prostředkům vystupuje v rozporu s Listinou základních práv a svobod,” prohlásil Fischer.Poukázal mimo jiné na Zemanovo opakované prohlášení, že vyšetřovacích verzí výbuchů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 je více. Zeman to opakovaně uvedl navzdory vyjádření vyšetřovatelů, tajných služeb i premiéra Andreje Babiše, že je pouze jedna vyšetřovací verze, podle níž stojí za výbuchy agenti ruských tajných služeb.Podle Fischerova názoru jsou prezidentova slova v případu Vrbětice vrcholem Zemanových výroků, které ohrožují bezpečnost ČR. Prezident není schopen rozlišit utajovanou informaci od veřejné, prohlásil předseda výboru. Dodal, že Zeman vystoupil s prohlášením k vrbětické kauze až po týdnu od odhalení celé záležitosti.

Zdeněk Krátký Zeman by měl iniciovat referendum za zrušení senátu a omezit počet členů poslanecké sněmovny na 28 poslanců, tedy dva na kraj. 2

Červenáček Samozřejmě, že není. To jen duševní impotenti, mentálně na pěti, by jej chtěli zbavit funkce. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 1

česká republika

