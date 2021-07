https://cz.sputniknews.com/20210720/probiha-nova-faze-straseni-verejnosti-klaus-obvinil-vladu-z-manipulace-s-covidovou-situaci--15204984.html

„Probíhá nová fáze strašení veřejnosti." Klaus obvinil vládu z manipulace s covidovou situací

Bývalý český prezident Václav Klaus v komentáři pro deník MF Dnes prohlásil, že vláda, experti a média dnes rozehrávají hru o nastupující nové vlně koronaviru... 20.07.2021

To se podle něj děje jednak na bázi tzv. reprodukčního čísla R, které prý není možné ani dostatečně vysvětlit, ani obhájit, jednak pomocí dat o nárůstu pozitivně testovaných. Klaus namítá, že tato čísla jsou oproti minulým měsícům nízká a nedá se z nich dedukovat žádný konstruktivní závěr.„Žádná nová vlna epidemie neprobíhá. Data to jasně prokazují. Počty hospitalizovaných, počty osob v těžkém stavu a počty zemřelých s covidem jsou nyní velmi nízké a mají klesající tendenci. S nemocí covid-19 leží v nemocnicích v celé České republice 30 pacientů, ve vážném stavu jsou pouze dva (stav 13. července 2021). Za poslední týden zemřel na covid jeden člověk, i když v průměru u nás denně zemře 300 lidí,“ uvedl Klaus.Nová vlna se blížíBývalý prezident pak upozorňuje, že ve veřejném prostoru navzdory tomu slyšíme, že protiepidemická opatření musí být zpřísněna.Důvody pro zklidňování veřejnostiSvé tvrzení pak zdůvodňuje tím, že pravděpodobnost toho, že by se podzimní či jarní situace mohla opakovat, se každý den znatelně snižuje.„Většina rizikových ročníků již byla očkována a další miliony našich spoluobčanů infekci tímto koronavirem prodělaly. Tato fakta by měla být důvodem pro zklidňování veřejnosti. Jsou navíc předpokladem normálního prožití letošních dovolených. To naše vláda pravděpodobně záměrně ignoruje,“ poukazuje Klaus.Protest proti vládnímu útěku od zodpovědnostiVládní opatření jsou navíc podle něj velmi proměnlivá a přispívají jen k tomu, že veřejnost je dodržuje jen formálně, neboť už se nemůže v takovém chaosu orientovat. „I vláda svá vlastní opatření nijak důsledně nevynucuje, čímž prozrazuje, že sama ví, jak iracionální a neúčinná jsou,“ konstatoval Klaus.Zvlášť varovné je podle něj to, že vláda alibisticky utíká od zodpovědnosti a přenáší ji na odborníky.Zájmy farmaceutických firem„Pánové Smejkal a Maďar (a to nemluvme o evidentní spornosti jejich odbornosti) žádnou zodpovědnost před veřejností nemají. Svým jednáním potvrzují, že jim nejde o zdraví lidí, ale pouze o objem testování, očkování a prodej vakcín a testů, navíc bez ohledu na jejich přímé i nepřímé náklady. A bez ohledu na jistotu či nejistotu o účinnosti jak testování (stále se měnícího, a proto nesrovnatelného souboru testovaných), tak očkování. A bez ohledu na dnes a denně přibývající informace zpochybňující účinnost očkování, délku trvání jeho efektu a rozsah vyvolaných zdravotních obtíží očkovaných. Nepletou si tito náhodně „vyvolení“ epidemiologové zájmy české veřejnosti se zájmy farmaceutických firem?“ vyslovil svůj předpoklad Klaus.Bez ohledu na příznivý vývoj epidemie vláda podle Klause tlačí na veřejnost, aby se nechala očkovat, což je „ve skutečnosti podporou zainteresovaných firem“ a ospravedlněním pro omezení občanských práv všem, kdo není očkování.„I letošní léto prokazuje, že se covid ve svých nových mutacích stává normální chřipkovou infekcí, které neospravedlňuje pokračování současných mimořádných opatření,“ prohlásil Václav Klaus.

Červenáček Kdyby se jím nestrašilo, nebyl by covid politickým, a také potenciální biologickou zbraní, a také zdrojem zisku, a součástí NWO. Největším strašením je, že se mají všichni vakcinovat. Nedebil K. Olinka se davakrát ročně vakcinuje dvěma rurůznými v akcínami současně. Narostla mu talentová boule za uchem a rozumí čínsky. Ale stále má odpor ke kuřecímu masu, protože to prý žerou černoši, a ke slovenštině. Sklony k násilí, třeba i k jaderným válkám, k otroctví, spíše narůstají. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

