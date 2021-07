https://cz.sputniknews.com/20210720/spolehat-se-na-partnery-se-nam-zatim-nevyplatilo-vachatova-prosazuje-navrat-branne-vychovy-15213420.html

„Spoléhat se na partnery se nám zatím nevyplatilo.” Vachatová prosazuje návrat branné výchovy

Členka hnutí Trikolóra Natálie Vachatová v novém příspěvku na Facebooku promluvila o významu a důležitosti znovuzavedení v ČR branné výchovy, která stejně jako... 20.07.2021, Sputnik Česká republika

Vachatová poukazuje na to, že dnešní děti nevědí vůbec nic z toho, co se Češi a Slováci mohli do roku 1991 snadno dozvědět v rámci školní branné výchovy.Dnes ale podle ní musíme jen s lítostí sledovat, jak politické neziskovky a globalizace přispívají k tomu, že se vytrácí souznění se svou vlastní zemí a trhají se kořeny. „Mizí pojem Čech, zavádí se Evropan,” konstatovala politička.Historická zkušenost podle ní jasně prokázala, že spoléhat musíme jen sami na sebe. Vachatová se v této souvislosti domnívá, že pro mladé generace by bylo velice důležité získat řadu životně důležitých dovedností:„Z historie víme, že spoléhat se na partnery se nám zatím nevyplatilo, a jako máma syna za sebe říkám, že bych chtěla (a nechť mi všechny feministky a bojovníci za genderovou rovnost prominou), aby:Podobně si Vachatová myslí, že by každý muž měl minimálně umět věci, jako rozjet se s náklaďákem, zapojit zásuvku a světlo, vědět, jak se správně komunikuje rádiem, jak efektivně kopat krumpáčem, jak se ovládají jiné pracovní stroje a aspoň v základu, jak se dá opravit kolo, malá motorka a auto.„Včera vyšla zpráva, že Česká republika nově formuje domobranu a chystá se pořádat výcviky pod ministerstvem vnitra. Je pozitivní, že se konečně toto téma otevírá, ale mezi námi, aby to nepřipomínalo ‚pomocnou stráž veřejné bezpečnosti‘, přípravu občanů ČR k obraně vlasti a svojí vlastní má organizovat ministerstvo obrany na vojenských principech, nikoli na principech policejních,” uzavřela Vachatová.

