Sudeťáci vyznamenali svého agenta Hermana. Zaznělo slovo lump

Exministr Daniel Herman převzal nejvyšší vyznamenání sudetských Němců ani ne tři měsíce před hlasováním, které má změnit českou politiku. Je to danajský dar? 20.07.2021, Sputnik Česká republika

Dejme zprvu prostor oficiální zprávě. Bývalý ministr kultury České republiky, ale současný člen Rady vlády pro lidská práva Daniel Herman v Mnichově na sudetoněmeckém sjezdu převzal Evropskou cenu Karla IV., která je nejvyšším vyznamenáním sudetských Němců. V děkovném projevu Herman označil cenu za podporou v budování přátelství mezi Němci a Čechy a v boření vzájemných předsudků. Herman rovněž varoval před upřednostňováním krátkodobých národních cílů na úkor celoevropské svobody.Hermanovi blahopřál nejen šéf sudetských Němců Bernd Posselt, který někdejšímu ministrovi cenu předal, ale také bavorský premiér Markus Söder. Podle Posselta je Herman vzorem pro řadu lidí, kteří se stále ještě bojí podívat na pravdu historie.„Vyznamenání si velice cením a chápu ho jako velkou podporu mého příspěvku pro německo-české porozumění a přátelství mezi Němci a Čechy, pro boření předsudků a pro prohloubení další spolupráce,“ řekl.Pak ale přišel rok 1989, kdy se komunistické režimy v Evropě zhroutily. „Tehdejší kontakty a z části i přátelství se staly dobrým výchozím bodem,“ zmínil. „Dnes můžeme s velkou vděčností sledovat, jak mnoho se pro nové spolužití našich národů učinilo,“ podotkl Herman. Není to vůbec náhoda, že sudetoněmeckou cenu pojmenovanou, chce se napsat drze, po českém vládci Karlu IV. obdržel právě Herman. V roce 2016 se jako první člen české vlády zúčastnil sudetoněmeckého sjezdu. Na tehdejším setkání v Norimberku oslovil sudetské Němce „milí krajané“, což šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení Posselt často připomíná.Jde o zajímavou shodu okolností. Těsně před volbami dostane známý člen lidovců, toho času třetiny koaličního projektu Spolu, zahraniční vyznamenání. Má to dokázat mezinárodní přesah, otevřený přístup k dějinám dvou národů a význam nejen Daniela Hermana, ale celé KDU-ČSL. To se před volbami hodí. A sudetští Němci tím zasahují do našich voleb.Je tu ale ještě jedna věc. Voliči lidovců a koalice Spolu sudeťácké gesto asi ocení. Ale co zbytek české společnosti? Na to upozornil Jan Zahradil, europoslanec, fakticky taktéž člen koalice Spolu, ale za ODS.„Jasně, 80 dní před volbami je tohle přesně to PR, co potřebuješ, abys oslovil zejména voliče v Libereckém, Ústeckém, Karlovarském atd. kraji. Pokud je exministr ještě v KDU-ČSL, tak Tomio Okamura vzkazuje prý do paláce Charitas, že děkuje za hlasy,“ napsal pan Zahradil na Twitteru.Na ocenění Daniela Hermana od sudetských Němců se Sputnik zeptal Jiřího Valenty, místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslance za KSČM.„Daniel Herman je již dlouhodobě pomyslným ambasadorem nenávistného poválečného revanše a neonacistického zla a dle mého subjektivního názoru také rozhodně nepřehlédnutelným nepřítelem českého národa. A vyviňovat se může, v této souvislosti, jakkoliv! Zmiňované, údajné „předsudky“ v podstatě v jeho podání reprezentují statisíce českých a slovenských válečných obětí fatálního nacismu a fašismu a plánovanou genocidu celého našeho národa. A to dnes vyznamenávaný lidovec Herman nerad slyší.Velice nerad používám silná slova, ale v jeho případě je termín „lump“ to nejslušnější slovo, jaké mohu směrem k jeho osobě, jako bývalému ministru kultury, použít. Ostatně, takových nebylo za války v církvi málo. Někteří žehnali pro úspěch nacistických zbraní, jiní například adorovali koncentráky. Co se týče Němců, jako národa, mám je poměrně rád, a to aniž bych je vyviňoval z jejich historické odpovědnosti. Významná část mé rodiny odešla do Bavorska hned po válce, matka žila dlouhodobě v jedné z bašt Landsmannschaftu Augsburgu, ovšem pan Herman, to je v česko-německých vztazích skutečný „kozel zahradníkem“, pokazí, co může! Divím se Německu a jeho vládě, vždyť díky takovýmto zprofanovaným osobám, úzce napojeným na obskurní sudetoněmecké spolky, se nám ty skutečně dobré a kvalitní sousedské vztahy mezi našimi zeměmi trvale vzdalují,“ říká politik.Nevypadá podobné ocenění pro vlivného politika před volbami do Sněmovny jako zasahování voleb?„To si spíše nemyslím! Herman se takovýmto antivlasteneckým a antičeským způsobem chová již stabilně a dlouhodobě, s několika svými kolegy od lidovců, ale i od sociálních demokratů a dalších. A kdybych já byl panem Berndem Posseltem, vyznamenal bych ho již dávno, zásluhy má ve prospěch Landsmannschafu a jeho požadavků v neprospěch naší země skutečně nepopiratelné. A kdybyste se mi zeptali, ke komu bych mohl pana exministra ze Sobotkovy vlády připodobnit, ani bych se nemusel moc zamýšlet, abych řekl, že takový Konrad Henlein by byl jeho velice věrným předobrazem,“ míní pan poslanec.Proč sudeťáci a jejich čeští partneři - lidovci - neustále spekulují otématu, které je 80 let vyřešené? Může snad koketování KDU-ČSL se sudetskými Němci přinést politické body?„To je velice jednoduché! Odplata válečným vítězům, přepisování dějin a v neposlední řadě majetkové požadavky, toto vše stále visí ve vzduchu! Sudetští Němci rozhodně nezapomněli na své tradiční heslo „Heim ins Reich“, „Domů do Říše“, a dnes tak znovu brojí například proti Benešovým dekretům a poválečnému uspořádání Evropy. Čeští „lidovci“ byli ve své historii prakticky neměnní, aniž bych je musel čtenáři více představovat, vždy se oportunisticky přidávali k těm, kteří zrovna disponovali státní mocí, a tak se asi i dnes domnívají, že naroubování se na Landsmannschaft jim může přinést do budoucna nějaký politický profit a kšeft. Věřím, že se, pánové Herman, Jurečka, Bělobrádek a další, hodně mýlí!“ říká poslanec za KSČM Jiří Valenta.

