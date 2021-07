https://cz.sputniknews.com/20210720/times-neduvera-vuci-moci-nuti-francouze-aby-hledali-pomoc-magu-a-carodejnic-15196828.html

Times: Nedůvěra vůči moci nutí Francouze, aby hledali pomoc mágů a čarodějnic

Times: Nedůvěra vůči moci nutí Francouze, aby hledali pomoc mágů a čarodějnic

Okultismus se stal ve Francii výnosným byznysem, píše list The Times. List připomíná, že v zemi působí stovky tisíc čarodějnic, mágů a dalších jasnovidců. 20.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-20T07:59+0200

2021-07-20T07:59+0200

2021-07-20T07:59+0200

svět

nedůvěra vlády

politika

prezident

vláda

francie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/960/30/9603064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c4183d57cc3625f3eab6c398c3bdd0ee.jpg

Vědci vysvětlují jejich dnešní popularitu nedůvěrou vůči úřadům a vyhledáváním alternativních řešení, včetně magických. Jenže ve většině případů si tito mágové a čarodějové chtějí jenom vydělat, varují noviny.Čarodějnice a mágové očarovali Francii, píše The Times. Podle známého francouzského etnologa Dominika Camuse stále víc lidí bohatne ze své slávy na sociálních sítích a z velké nedůvěry vůči vládě. V rozhovoru pro francouzská média odborník řekl, že se okultismus změnil v zemi ve výnosný byznys.Podle jeho odhadu ve Francii působí 150-200 tisíc takzvaných čarodějnic, mágů a jasnovidců. Pro srovnání uvádí, že ve Velké Británii jich mají 10-30 tisíc.„V minulosti byla magie tajná, dnes jakoby dávala těmto lidem právo prosazovat myšlenky založené na pseudohistorických nesmyslech,“ míní odborník. Díky sociálním sítím a možnosti publikovat jakékoli knihy velké množství lidí tvrdí, že mají magické schopnosti, a publikují své teorie v podobě blogu nebo knihy, nabízejí návody, jak navázat kontakt s duchy, ale jde jim hlavně o dobrý výdělek, zdůraznil etnolog.Například 56letá Sofie Libertová, účetní z vesnice v centrální Francii, řekla, že „bytosti“ ji navštěvovaly v jejím domě v Normandii od jejích tří let. Věnuje se magii deset let a již několik měsíců přijímá zákazníky. „Různá znamení mně sdělila, že se musím věnovat povolání čarodějnice, abych mohla uzdravovat lidi,“ řekla žena. Podle údajů listu činí sazba mágů, čarodějnic, apod. obyčejně 30-60 eur.List připomíná, že být v Evropě čarodějnicí nebylo vždy lehké. V období 1430-1630 bylo postaveno v Evropě před soud za čarodějnictví asi 110 tisíc žen, ze kterých 46 % bylo odsouzeno k trestu smrti. V 16. století odsoudil státní žalobce Nicolas Remy z Nancy 900 čarodějnic k mučení a dalších několik stovek k smrti.Růst příjmů čarodějů se shoduje s růstem nedůvěry vůči francouzským úřadům, upozorňuje list. Nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že 39 % obyvatel země „nedůvěřuje“ politikům, dalších 23 % pociťuje vůči nim „odpor“. Vědci mají za to, že pád důvěry vůči francouzským institucím měl za následek vyhledávání alternativních, včetně magických, řešení.

https://cz.sputniknews.com/20210718/povinne-ockovani-a-zprisneni-opatreni-vyvolalo-statisicove-protesty-po-cele-francii-15180372.html

Červenáček U nás mágy a čarodějnice nahrazuje vláda a přediagnózovaný destruktor z povolání K. Olinka. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

francie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nedůvěra vlády, politika, prezident, vláda, francie