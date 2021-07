Turecko je ochotné řídit letiště v Kábulu, prohlásil Erdogan

https://cz.sputniknews.com/20210720/turecko-je-ochotne-ridit-letiste-v-kabulu-prohlasil-erdogan-15202556.html

Ministr obrany Turecka Hulusi Akar dříve prohlásil, že Ankara navrhla zajistit ochranu kábulského letiště po stažení amerických vojsk, a to za splnění řady podmínek, které klade. Později oznámil, že definitivní rozhodnutí nebylo zatím přijato, a že probíhají jednání s USA a s Afghánistánem. Představitel vládních bezpečnostních a obranných sil generál Acmal Şinvari zároveň uvedl, že odpovídat za kábulské letiště po stažení cizích vojsk z Afghánistánu budou afghánské síly, a cizinci budou vykonávat jen technickou práci.Hnutí Tálibán* prohlásilo, že je proti rozmístění tureckých vojsk na území Afghánistánu, protože to narušuje svrchovanost země. Tálibové také uvedli, že podobné rozhodnutí Ankary vyvolá problémy mezi národy Turecka a Afghánistánu, a upozornili na to, že v případě, kdy turečtí vojáci zůstanou v Afghánistánu, jim budou klást odpor, a odpovědnost za následky budou nést „ti, kdo zasahují do vnitřních záležitostí“.„Nyní je v Afghánistánu nové období – jsou tam tři hráči: NATO, Amerika a Turecko. USA se rozhodly odejít a chtějí, abychom řídili letiště, které už beztak řídíme 20 let. Hodnotíme tuto situaci kladně, máme ale přitom své podmínky,“ prohlásil Erdogan v průběhu návštěvy samozvané Severokyperské turecké republiky. Projev se vysílal na jeho Twitteru.Následně jmenoval podmínky.„Za prvé: USA budou na naší straně v diplomatických jednáních. Za druhé: jejich logistické možnosti se mobilizují pro nás. Zdroje, které se tam nacházejí, mají být předány Turecku. Kromě toho existují také problémy finanční a administrativní. USA mají Turecko v těchto otázkách podpořit. Budou-li tyto naše podmínky splněny, budeme uvažovat o tom, že bychom převzali řízení letiště v Kábulu,“ podotkl turecký prezident.Poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost Jake Sullivan v červnu prohlásil, že Turecko plánuje zajistit bezpečnost letiště v Kábulu po odchodu USA z Afghánistánu. Podle jeho slov o tom hovořili prezidenti obou zemí, Joe Biden a Recep Tayyip Erdogan. Zvláštní zástupce prezidenta RF pro Afghánistán a ředitel druhého departamentu pro Asii MZV RF Zamir Kabulov prohlásil, že tyto plány Turecka porušují dohody s táliby.Americká administrativa zahájila stažení vojsk z Afghánistánu dne 1. května a slibuje, že ho ukončí do 11. září v plné koordinaci se spojenci.* Teroristická organizace zakázaná na území Ruska

