V Číně budou zrušena všechna omezení týkající se narození třetího dítěte

Čínské úřady se rozhodly zrušit veškerá omezení týkající se narození třetího dítěte, včetně pokut, uvedla ve svém prohlášení Státní rada Čínské lidové... 20.07.2021, Sputnik Česká republika

Již dříve, po letošním květnovém zasedání politbyra ústředního výboru Komunistické strany Číny, bylo uveřejněno prohlášení, v němž se uvádí, že úřady země mají v úmyslu oslabit politiku kontroly porodnosti, a to včetně umožnění manželským párům mít třetí dítě.V prohlášení se dále uvádí, že za účelem zavádění a realizace politiky „tří dětí“ v souladu se zákonem bude změněn Zákon Čínské lidové republiky o populaci a plánovaném rodičovství s cílem podpořit manželství a rození dětí ve odpovídajícím věku.Jak již dříve řekl Sputniku vědecký pracovník Ústavu pro výzkum populace a ekonomiku práce na Akademii sociálních věd Wang Zhiyong, povolení mít třetí dítě v jedné rodině nepovede k populační explozi v Číně, tohoto práva využijí pouze finančně zajištění lidé, ale toto opatření je nutné ke zvýšení příliš nízké porodnosti.Podle posledního sčítání lidu je průměrný věk čínské populace 38,8 let, ale velkým problémem je pro Čínu rostoucí procento populace starší 60 let. Na území pevninské Číny žije 264 milionů lidí starších 60 let (18,70 %), z toho je 190 milionů ve věku nad 65 let (13,50 %).Demografické problémy, jako je nerovnováha mezi počtem mužů a žen a stárnutí populace, byly způsobeny politikou „Jedna rodina, jedno dítě“, zavedenou v Číně na konci 70. let, která rodinám ve městech povolovala mít pouze jedno dítě a na vesnicích dvě děti, pokud se jako první dítě narodila holčička. V roce 2013 vláda uvolnila politiku, aby vyřešila vzniklé problémy. Páry směly mít druhé dítě, pokud alespoň jeden z manželů byl jediným dítětem ve své rodině. Dnes mohou mít dvě děti všechny rodiny v Číně.

