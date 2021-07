https://cz.sputniknews.com/20210720/v-nemecku-zhodnotili-moznost-kompromisu-v-otazce-plynovodu-nord-stream-2-15207476.html

V Německu zhodnotili možnost kompromisu v otázce plynovodu Nord Stream 2

V Německu zhodnotili možnost kompromisu v otázce plynovodu Nord Stream 2

Kompromis se Spojenými státy americkými v otázce projektu Nord Stream 2 může zahrnovat téma nákupu amerického zkapalněného zemního plynu (LNG). Zájmy Berlína... 20.07.2021, Sputnik Česká republika

„Dohody o projektu Nord Stream 2 s USA mohou být dosaženy na základě kompromisů. Mohou předpokládat, například, nákup Německem amerického LNG v určitém objemu. Na druhé straně, s ohledem na náš deficit energetického koše, ho také potřebujeme, i když to bude trochu dražší ve srovnání s ruským plynovodním (plynem),“ soudí poslanec.Poslanec se také domnívá, že zájmy Německa v oblasti zásobování energií „se staly v konečném důsledku bernou mincí mezi Amerikou a Ruskem“. Podotkl, že „zaoceánští přátelé věnují našim zájmům málo pozornosti, zatímco omezení energetických nosičů ohrožuje naši ekonomiku“.Média dříve oznámila, že byly dosaženy dohody mezi USA a Německem v otázce projektu Nord Stream 2, a že jejich obsah bude zveřejněn v nejbližších dnech.Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou nitek plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. V současné době je projekt hotov na 98 procent: první nitka už byla dostavěna, a druhou se plánuje podle slov šéfa společnosti Nord Stream 2 AG Matthiase Warniga ukončit do konce srpna. Asi dva nebo tři měsíce budou potřeba na testy a certifikaci, přičemž v rámci první nitky už byly tyto práce zahájeny.

