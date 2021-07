https://cz.sputniknews.com/20210720/vlna-strachu-v-kralovskych-kruzich-princ-harry-chysta-vydat-pravdive-memoary-o-kralovskem-zivote--15207031.html

„Vlna strachu“ v královských kruzích. Princ Harry chystá vydat pravdivé memoáry o královském životě

Hned poté, co se ve veřejném prostoru objevila informace o tom, že princ Harry už téměř rok tajně píše knihu o životě v královské rodině a megxitu, britské... 20.07.2021, Sputnik Česká republika

Vévoda ze Sussexu v současné době spolupracuje s americkým profesionálním spisovatelem J. R. Moehringerem a slibuje začátkem nového roku vydat „zcela pravdivý a přesný“ popis svého života a megxitu.Po opuštění královské rodiny je tato kniha dalším pokusem Harryho v oblasti výnosného podnikání. Dříve Harry podepsal se svou ženou Meghan Markleovou multimilionové smlouvy se Spotify a Netflixem.Harry o své knizePři potvrzení, že se kniha skutečně připravuje, Harry uvedl: „Nepíšu to jako princ, kterým jsem se narodil, ale jako muž, kterým jsem se stal.“„Jsem hluboce vděčný za příležitost podělit se o to, co jsem se v průběhu svého života naučil, a těším se, až si lidé z první ruky přečtou vyprávění o mém životě, které bude přesné a zcela pravdivé,” dodal.Finanční podmínky zatím nebyly zveřejněny, ale Harry podle vydavatelství Penguin Random House věnuje část výtěžku na charitu.Reakce královské rodinyZdroj prozradil britským novinám, že informace o memoárech vyvolala v královských kruzích „vlnu strachu“.„Mezi královskou rodinou teď zavládla vlna strachu z toho, co Harry napíše. Mnozí doufají, že možná pár věcí opraví, ale moc nadějí nemají,“ dodal.Osudové rozhodnutíPodle zdroje z britských médií mohou vévodové ze Sussexu v nejbližší době přistoupit na krok, který bude mít zásadní vliv na jejich vztahy se svou rodinou. Jedná se totiž o křtiny jejich dcery Lilibet, které mohou proběhnout v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Jde přitom o velmi kontroverzní rozhodnutí, protože napětí v rodině je stále vysoké.Místo křtin Lilibet, dcery prince Harryho a jeho manželky Meghan Markleové, může hrát důležitou roli v urovnání vztahů vévodů ze Sussexu s dalšími členy královské rodiny. Jak uvádí britská média, jeden ze zdrojů poznamenal, že se princ Harry opakovaně zmiňoval o svém přání pokřtít Lilibet v kapli svatého Jiří, která se nachází v královské rezidenci ve Windsoru, s čímž údajně souhlasí i Meghan. Za zmínku stojí i to, že Archie, syn Harryho a Meghan, byl pokřtěn před dvěma lety právě v této kapli.Nyní se však situace poněkud změnila, a to nejen kvůli ukončení Harrym a Meghan svých královských povinností a odchodu z královské rodiny, ale i kontroverzním prohlášením v médiích, konkrétně během rozhovoru s Oprah Winfreyovou, což výrazně přispělo k nárůstu napětí mezi vévody ze Sussexu na straně jedné a ostatními členy rodiny na straně druhé.Podle názory odbornice na královskou rodinu může případné rozhodnutí pokřtít Lilibet v kapli svatého Jiří v přítomnosti královny Alžběty II. vypadat velmi trapně s ohledem na současné vztahy uvnitř rodiny.Rozhodnutí pokřtít svou dceru v rezidenci Windsor se může stát významným krokem, jímž vévodové ze Sussexu ukáží své těsné spojení s královskou rodinou, zatímco opačná volba může prohloubit krizi a nedůvěru mezi královským párem a Windsory.

