https://cz.sputniknews.com/20210720/vlna-vychozich-hodnot-cinane-zahajuji-novou-krizi-15197975.html

Vlna výchozích hodnot: Číňané zahajují novou krizi

Vlna výchozích hodnot: Číňané zahajují novou krizi

V Číně se valí vlna nesplácení podnikových dluhů. Již před pandemií MMF a Světová banka varovaly, že „čínský dluhový scénář“ může uvrhnout globální ekonomiku... 20.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-20T06:38+0200

2021-07-20T06:38+0200

2021-07-20T06:38+0200

mmf

finanční trh

názory

default

úvěr

dluh

ekonomika

čína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/64/23/642372_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_f60a4c6dc21e30266cba53be2f6b223a.jpg

Výchozí nastavení dluhopisůV první polovině roku vyhlásilo default 25 čínských společností s dluhopisy v hodnotě téměř 10 miliard dolarů. Jedná se o nejvyšší ukazatel v historii trhu na úrovni 121 procent HDP ČLR. Přitom více než polovinu výchozích hodnot - 5,6 miliardy USD - tvoří vládní organizace. Toto jsou hodnocení mezinárodní ratingové agentury Fitch.Podle odhadů společnosti Shanghai DZH, jejíž analytici berou v úvahu široký dluhový trh, včetně cenných papírů bez mezinárodních ratingových agentur, je defaultů ještě více - 18 miliard dolarů.U dluhopisů státních společností se ve skutečnosti odvíjí krize v neplacení. V roce 2019 představoval tento sektor pouze deset procent výchozí hodnoty, v roce 2020 - již 40 a v prvních dvou čtvrtletích letošního roku - více než polovinu.Čínské státní společnosti po celá desetiletí dostávaly záruky na závazky od ústřední vlády a obecních úřadů, vysvětluje Japonský výzkumný ústav. „Bigové“ byli zarostlí dluhy s naprostou jistotou, že jim nebude dovoleno prasknout. Život však ukázal, že tomu tak není, upozorňují v Daiwa Institute of Research.Fitch proto varuje, že problémy mohou mít i samotné čínské regionální vlády, které financovaly státní podniky. A čínská ekonomika je již nyní zatížena dluhem ve výši téměř 300 procent HDP.Nebezpečné břemenoBrookingský institut předpovídá, že Číňané v roce 2028 předstihnou Američany v ekonomické velikosti. Rychlý odchod z lockdownů pomohl Pekingu stát se největším příjemcem přímých zahraničních investic na světě. Poprvé v historii Čína (včetně Hongkongu) předběhla USA, pokud jde o počet společností (124 proti 121) na seznamu Fortune 500. Kromě toho USA ztratily status největšího obchodního partnera EU.Vzhledem k tomu všemu se Čína stane největší ekonomikou světa o dva roky dříve, než se očekávalo, jsou přesvědčeni ekonomové.Odvrácenou stranou takových úspěchů je však obrovský korporátní dluh.Mezinárodní měnový fond varoval před tímto nebezpečím již v roce 2019. Analytici zdůraznili, že jakmile se Peking ujme vedení, exploduje globální dluh, což povede ke kolapsu srovnatelnému s krizí v roce 2008.Čínský scénářKdyž finanční krize vypukla před třinácti lety, Peking reagoval rozšířením úvěrů. Současný korporátní dluh ČLR činí téměř 150 procent HDP.V rámci realizace strategického programu „Vyrobeno v Číně - 2025“ Peking masivně získával západní společnosti a získal přístup k nejnovějším technologiím. Za tímto účelem si aktivně půjčoval peníze. Nabírat úvěry umožňovalo stínové bankovnictví, které dosáhlo znepokojivých rozměrů a ochotně financovalo makléřské společnosti a lichváře.Výsledkem je, že od roku 2012 prošel čínský úvěrový trh transformací: začaly dominovat stínové banky, zejména takzvané služby správy aktiv a fiduciární půjčky. Tyto úvěrové mechanismy nabízejí střadatelům vysoké výnosy, ale s mnohem většími riziky.Před několika lety byl stínový sektor odhadován na sedm bilionů dolarů. Nyní je to 13 bilionů. Jak varoval MMF i Světová banka, nová asijská krize je za dveřmi.Úvěrová krizeBěhem nejbližších dvou let budou čínské společnosti muset splácet nebo refinancovat dluh ve výši 2,14 bilionu dolarů. To je o 60 procent více než v předchozím stejně dlouhém období.Jedinou nadějí zůstává vláda. Místní společnosti, především státní, se vzdávají půjček, což bude úderem pro stínový bankovní systém. Čínská národní banka doporučila omezit investice do finančních produktů s hodnocením pod „AA“ v celostátním měřítku, k nimž patří dluhové závazky slabých provincií.Schytají to i velcí hráči. Například jeden z nejúspěšnějších čínských emitentů neprodal za 17 měsíců ani jeden dolarový dluhopis, což je nejdelší nečinnost od roku 2013. Konglomerát, který z větší části patří vládě, narazil na nedostatek vládní podpory. Vypadá to, že vzorec „příliš velký na to, aby zbankrotoval“ již v Číně neplatí, říkají UBS a Goldman Sachs.Samotné úřady vysvětlují, že kampaň za účelem snížení vypůjčených prostředků je zaměřena na výchovu podnikové disciplíny a transformaci národního úvěrového trhu ve výši 17 bilionů dolarů.

https://cz.sputniknews.com/20210719/pul-milionu-cinanu-pozadal-who-o-inspekci-biologicke-laboratore-v-usa-15195155.html

https://cz.sputniknews.com/20210703/bloomberg-dansko-ma-podle-noveho-vypoctu-nejbohatsi-obcany-eu-ceske-domacnosti-jsou-pod-prumerem-15037572.html

Červenáček Globální ekonomika brzy zažije další ránu - za uhlovodíky se bude muset platit rublem krytým zlatem. SWIST založený RF a Čínou bude černou další můrou Západu. I naší (Babišátko v tom zase nepodnikne preventivně nic). Všechny dovozy se zdraží. Čínské výrobky se k nám dostávají přes Germánii. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 3

Simo Häyhä Čína má nejzadluženější soukromý sektor na světě. Naopak většina velkých firem a především technologičtí giganti z USA jsou téměř bez dluhů a jejich majitelé si mohou financovatt soukromé cesty do vesmíru.🇺🇸😎💰💸🚀📡🛰️👍👍👍👍👍 3

2

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Natalja Dembinskaja

Natalja Dembinskaja

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Natalja Dembinskaja

mmf, finanční trh, default, úvěr, dluh, ekonomika, čína