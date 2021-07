https://cz.sputniknews.com/20210720/whatsapp-odstrani-svuj-slaby-clanek-v-ochrane-korespondence--15199908.html

WhatsApp odstraní svůj slabý článek v ochraně korespondence

WhatsApp odstraní svůj slabý článek v ochraně korespondence

Ačkoli jsou chaty aplikace WhatsApp zašifrovány koncovým šifrováním, což teoreticky znemožňuje dostup ke korespondenci bez přístupu k jednomu ze zařízení... 20.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-20T07:22+0200

2021-07-20T07:22+0200

2021-07-20T07:22+0200

evropská komise

věda a technologie

šifrování

korespondence

whatsapp

aplikace

kybernetická bezpečnost

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/09/13033736_0:86:1920:1166_1920x0_80_0_0_f1e856b41f93a024f281e1d2aeb40e66.jpg

Uživatelům, kteří chtějí přesunout archiv korespondence na nové zařízení nebo siho jen uložit pro jistotu do „cloudu“, WhatsApp nabízí využití Google Drive (na Android) nebo iCloud (na iOS). Problém je ale v tom, že zprávy v takovém cloudovém archivu jsou stále uloženy v nešifrované podobě. To usnadňuje přístup k nim, stačí jen získat přístup k Google Drive. Bezpečnostní složky to například mohou provést soudním příkazem.V poslední beta verzi WhatsAppu pro Android byla tato „nedodělávka“ napravena, píše WABetaInfo. Testeři aplikace uvádějí, že jim messenger nabízí ochranu koncovým šifrováním archivů v Google Drive. O vzniku obdobné funkce v beta verzi pro zařízení Apple zatím není nic známo.Jediným „klíčem“ od takto zabezpečeného archivu je kódové heslo nebo 64bitový klíč pro obnovení, známý jen samotnému uživateli. Pokud je aleuživatel zapomene, pak ani on, ani správa aplikace již nebudou moci data obnovit.Nová pravidla ochrany údajůMessenger WhatsApp poslední dobou čelí kritice, a to hned z několika stran. Nyní své výtky dali najevo také evropští obránci spotřebitelů, kteří se nedávno obrátili na Evropskou komisi. Vadí jim zejména to, jak tato komunikační služba donutila uživatele, aby přijali nová pravidla ochrany údajů.Uvádí se, že za stížností na danou společnost stojí sdružení BEUC (Evropská spotřebitelská organizace) zastřešující spotřebitelské organizace napříč Evropou. BEUC sdružuje 46 organizací na ochranu spotřebitelů ze 32 evropských zemí.Evropští obránci spotřebitelů si myslí, že jsou nová pravidla messengeru formulována tak nejasně, že uživatel vlastně ani nemůže pochopit, co vše zahrnují. A to je problém, jelikož by to mohlo odporovat evropským zákonům na ochranu spotřebitelů. Ty přitom musí mít jasnou a transparentní komunikaci.WhatsApp navíc již několik měsíců „nepřiměřeně trvá na tom“, aby uživatelé přijali nové podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů.To potvrdila i ředitelka BEUC Monique Goyensová, podle které služba WhatsApp uživatele „měsíce bombardovala agresivními a opakovanými zprávami“.Tato stížnost ale nezdůrazňuje jen neprůhlednost nových pravidel, ale také skutečnost, že WhatsApp nebyl schopen vysvětlit povahu provedených změn jednoduchým a srozumitelným jazykem. Její uživatelé neměli šanci udělat si jasný obrázek o dopadech změn na ochranu jejich soukromého života, zejména pokud se jedná o převádění osobních údajů Facebooku a třetím stranám.

https://cz.sputniknews.com/20210627/instagram-rusi-stare-omezeni-a-zavadi-novou-funkci-14971658.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evropská komise, šifrování, korespondence, whatsapp, aplikace, kybernetická bezpečnost