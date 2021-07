https://cz.sputniknews.com/20210720/zahradil-okomentoval-rozhodnuti-komise-o-zbaveni-funkce-zemana-fischer-uz-vydal-tiskove-prohlaseni-15207208.html

Zahradil okomentoval rozhodnutí komise o zbavení funkce Zemana. Fischer už vydal tiskové prohlášení

Připomeňme, že před nedávnem senátor Pavel Fischer s několika kolegy zpochybnili, jestli je prezident Miloš Zeman fyzicky a mentálně schopný vykonávat svůj úřad. Podle senátorů některé výroky například v kauze Vrbětice naznačují, že se Zeman nepohybuje v mezích reality. Senátorka Miroslava Němcová je však přesvědčená, že si je prezident velmi dobře vědom toho, co říká, podle ní to říká schválně.Stejně to vidí také předseda senátní komise pro Ústavu Zdeněk Hraba, který v rozhovoru pro Novinky situaci vysvětlil a uvedl, že neexistuje objektivní důvod zbavit Zemana funkce. Sám žádné takové důvodynevidí a uvádí, že ani expertní posudky, které dorazily, se se zbavením funkceneztotožňují.Reakce ZahradilaNa tyto novinky vzápětí reagoval na sociální síti také český politik za ODS a poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil. Ten si nebral servítky a opřel se do Pavla Fischera.Pod příspěvkem se pak rozjela diskuze, v níž zazněly různorodé názory. Například jeden z komentujících se pustil do předsedy komise Hraby s tím, že se pokouší interpretovat ústavu.Na tato slova však vzápětí odpověděl sám Hraba: „Jde o usnesení komise, tedy nejen mé rozhodnutí...“Tato odpověď však dotyčnému zřejmě nestačila, a tak pokračoval dál. „Princip je stejný, nechte to na Ústavním soudu. Já si zase myslím, že širší pojetí „nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat“ zahrnující postupnou degradaci osobnosti, je zcela správné,“ dodal.Je tedy zřejmé, že názory na tento krok komise jsou opravdu rozdílné a různorodé.Tiskové prohlášení Pavla FischeraSenátor Pavel Fischer má však v této otázce zcela jasno, což dal najevo i prostřednictvím tiskového prohlášení, které se objevilo na jeho webu.V úvodu prohlášení píše, proč vůbec Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR přijal usnesení k vyslovení neschopnosti Miloše Zemana a popisuje, co tomu předcházelo. Zejména šlo o skandální nečinnost, pochybení a rozpory ve vyjádřeních Miloše Zemana například ohledně kauzy Vrbětice. Zeman dle něj také prýselhal v naplňování ústavní role prezidenta republiky.Dále Fischer pokračoval tím, jaké rozhodnutí v této otázce dnes padlo.V textu také stojí, že když studoval archivní dokumenty, zaujalo ho, že Komise v roce 2012 vyjádřila vážné obavy z toho, že přímo volený prezident může po provedení příslušných změn Ústavy nepřiměřeně zasahovat do výkonu moci ve státě a vymanit se kontrole.V neposlední řadě senátor připomíná, že je jako ústavní činitel České republiky dlouhodobě znepokojen tím, jak Miloš Zeman vykonává úřad prezidenta.

