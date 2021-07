Žijeme ve zvrácené společnosti, nebere si servítky Klaus, ať už se na nás vláda konečně vykašle

„Může to být lepší, může to být horší, já osobně se děsím, kdyby významně větší vliv získali Piráti, kteří by nás vrátili o třicet let zpátky. Babiš–Antibabiš, Zeman–Antizeman, to nejsou skutečná politická témata. Stejně tak je nesmysl umělé téma, zda patříme na Západ, či na Východ, protože jsme na Západě, vždycky jsme na něm byli a jsme jeho plnou součástí,“ poznamenal Klaus.