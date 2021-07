https://cz.sputniknews.com/20210721/americky-poradce-usa-povazuji-sankce-proti-nord-streamu-2-za-neefektivni-15223940.html

Americký poradce: USA považují sankce proti Nord Streamu 2 za neefektivní

Americký poradce: USA považují sankce proti Nord Streamu 2 za neefektivní

Plynovod Nord Stream 2, jehož úkolem bude transportovat plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře, se blíží ke svému dokončení. A to nehledě na mnohé... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-21T22:58+0200

2021-07-21T22:58+0200

2021-07-21T22:58+0200

svět

nord stream 2

plynovod

německo

usa

rusko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/13308642_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_06eaceadcb0af7146a8c7b037915cd7a.jpg

Sankce proti Nord Streamu 2 nejsou efektivní za současného stavu, kdy plynovod je již téměř kompletně dostavený. To řekl poradce amerického ministerstva zahraničí Derek Chollet pro RBC Ukraine v rozhovoru, který byl zveřejněn ve středu.Podle jeho názoru, Washington a Berlín brzy oznámí dohodu týkající se Nord Streamu 2. Dodal také, že obě země pracují na mechanismu, který by umožnil zachovat ukrajinský tranzit plynu po dobu několika následujících let.Chollet navštívil Ukrajinu, aby diskutoval o amerických zájmech ve sféře plynovodu Nord Stream 2 právě v době, kdy média přinášejí zprávy o blížící se dohodě mezi Německem a USA.„Kancléřka a vysocepostavení ukrajinští úředníci diskutovali o sdílených obavách ohledně Nord Streamu 2 s americkou komisí, aby zajistili, že Rusko nebude moci použití energii jako nástroj proti Ukrajině či žádné jiné zemi v Evropě,“ prohlásilo americké ministerstvo zahraničí ve zprávě.Mlčení UkrajinyDříve bylo informováno, že administrativa amerického prezidenta Joe Bidena vyzvala ukrajinskou vládu, aby nevyjadřovala svoji pozici ve věci stavby plynovodu Nord Stream 2 při jednání Washingtonu s Berlínem.Američtí političtí činitelé podle portálu Politico varovali Kyjev, že veřejná kritika dohody mezi Německem a USA ohledně ruského plynovodu může negativně ovlivnit vztahy mezi USA a Ukrajinou. Bílý dům také vyzval ukrajinskou vládu neprojednávat potenciální plány Berlína a Washingtonu s americkým kongresem.Vysocepostavený zdroj portálu z administrativy amerického prezidenta tyto zprávy zpochybnil, když uvedl, že situace je ve skutečnosti mnohem složitější. Odmítl ale sdělit podrobnosti z jednání amerických činitelů s Ukrajinci.Včera bylo informováno, že Berlín muže učinit odvetná opatření, jestli Ruská federace bude používat plyn „jako zbraň“, uvedl Bloomberg s odkazem na návrh dohody Spojených států amerických a Německa o plynovodu Nord Stream 2.Součástí dohody o Nord Stream 2 mezi USA a Německem je údajně i část, věnující se odvetným opatřením, pokud by Rusko chtělo použít plyn jako zbraň proti Ukrajině. Podle této dohody by Německo podniklo nespecifikované vnitrostátní kroky.

https://cz.sputniknews.com/20210721/orban-vynesl-trumf-v-boji-proti-bruselu-kvuli-zakonu-o-lgbt-chysta-referendum-o-ochrane-deti-15219931.html

https://cz.sputniknews.com/20210721/ministerstvo-zahranici-cr-bude-dotovat-otevreni-ceskych-pobocek-v-ruske-federaci-15219405.html

josefnovak_36 tolik škody a výsledek 0. RF poráží USA na další scéně. 0

1

německo

usa

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, plynovod, německo, usa, rusko, ukrajina