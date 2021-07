https://cz.sputniknews.com/20210721/bezpecnost-a-financovani-senat-podporil-novy-zakon-pro-vystavbu-dukovan-15224593.html

Bezpečnost a financování: Senát podpořil nový zákon pro výstavbu Dukovan

Horní komora dnes doporučila uzákonit možnost souhlasu parlamentu se smlouvou o výkupu elektřiny z Dukovan. Tato úprava vyplívá z dohod mezi vládou a opozicí z... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

Ve své sněmovní verzi takzvaný nízkouhlíkový zákon počítá s tím, že při stavbě Dukovan nebudou moci být využity služby firem z Ruska a Číny. Pro výstavbu bude možné využít pouze technologie od dodavatelů ze států, jež přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996. Jimi ani Rusko ani Čína nejsou. Podle návrhu senátu by ani pro následnou údržbu nesměly být používány technologie závislé na těchto dodavatelích.Ministerstvo průmyslu a obchodu má díky zákonu přijít o možnost uzavřít smlouvu o výkupu elektřiny, pokud by to ohrožovalo bezpečnost, svrchovanost, energetickou bezpečnost, dlouhodobou stabilitu dodávek energií, významné majetkové hodnoty nebo jiný důležitý zájem České republiky.Takzvaný Lex Dukovany dále umožňuje ministerstvu průmyslu a obchodu poskytnou návratnou finanční pomoc pro stavbu elektrárny.V průběhu diskuze v horní komoře například senátor Marek Hilšer označil plánovaný jaderný blok za „hladovou zeď na přání dodavatelských firem“. Podle názoru senátora Václava Lásky „nikdy žádný nový jaderný blok nebude“.Dotazník pro zájemceFirma Elektrárna Dukovany II ve druhé polovině června zaslala bezpečnostní dotazník třem zájemcům o stavbu nového jaderného bloku v dukovanské elektrárně. Týká se to francouzské, americké a jihokorejské společnosti, naopak Rusko a Čína chyběly.Oslovena byla francouzská společnost EdF, americký Westinghouse a jihokorejská společnost KHNP. Ruská ani čínská firma dotazník neobdržela, nakolik se je česká vláda rozhodla do chystaného tendru nepozvat.Podle tehdejších slov mluvčího ČEZ Ladislava Kříže předloží všechny relevantní informace k bezpečnostním otázkám do konce letošního listopadu a vláda následně rozhodne, kteří zájemci budou přizváni do tendru.„Jde především o vyjasnění vlastnické struktury, dodavatelského řetězce, vazeb dotčených subjektů se státem, problémy s realizací projektů, obvinění a jiné problémy v projektech jaderných zdrojů, transfer technologií a know-how a další,“ uvedl.

Simo Häyhä Já bych to dal francouzům, amjí s tím největší zkušenosti. Ve Francii je 72% elektřiny z atomových elektráren, v rusku pro srovnaní jen 22% 0

