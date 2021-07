https://cz.sputniknews.com/20210721/byvaly-trumpuv-poradce-byl-zatcen-v-los-angeles-byl-odhalen-jako-agent-ciziho-statu-15215431.html

Bývalý Trumpův poradce byl zatčen v Los Angeles. Byl odhalen jako agent cizího státu

Bývalý pomocník exprezidenta USA Donalda Trumpa a americký miliardář Thomas Barrack byl zadržen v úterý v Los Angeles. Policie ho obviňuje z prosazování zájmů... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

Dnes světová média informovala o zatčení Thomase Barracka, bývalého poradce amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Podle zdrojů americký investor a někdejší předseda inauguračního výboru Thomas Barrack v letech 2016-2018 nelegálně lobboval za zájmy vlády Spojených arabských emirátů, a to prostřednictvím ovlivňování Trumpových úředníků a přes veřejná vystoupení.Uvádí se, že v květnu roku 2016 Thomas Barrack měl údajně prosadit do Trumpova projevu výroky podporující Spojené arabské emiráty. Podle zdroje Barrack předal návrh projevu občanovi SAE jménem Rashid Sultan Rashid Al Malik Alshahni s tím, aby s ním zkonzultoval vhodnost obsahu budoucího vystoupení Donalda Trumpa. Kromě toho bývalý Trumpův pomocník údajně souhlasil prosadit kandidaturu na funkci amerického velvyslance v Abu Zabí výhodnou pro SAE.Prosazování zájmů vlády SAESpolu s Thomasem Barrackem a výše uvedeným občanem SAE americká policie obvinila jednoho z členů týmu Barracka, jedná se totiž o sedmadvacetiletého Američana Matthewa Grimese, který stejně jako Rashid Sultan Rashid Al Malik Alshani měl sloužit prostředníkem mezi Barrackem a vládou SAE. Podle informací uvedených v obvinění, v prosinci roku 2016, hned po ukončení prezidentských voleb v USA, Barrack doporučil představitelům vlády SAE vytvořit seznam cílů, které by SAE chtěla dosáhnout ve vztazích s Washingtonem během následujících let.Připomeňme, že Thomas Barrack se stal již třetím poradcem Donalda Trumpa, který čelí trestnímu stíhání. Již dříve z porušování zákona byli obvinění například Paul Manafort a Michael Cohen.

Červenáček I genetičtí odpadi, nesocializovaní a vyžadující antropomorfizaci musí vědět, že Světové kurvítko je hegemonem světového teroru a sbírky dalších špatností. Jeden z důvodů proč nadnárodní řízení chce tento subjekt transformovat je, že ani za 200 let ze sebe nedokázalo udělat normálně fungující stát. Spotřeba zdrojů na hlavu je rekordní a produkce odpadů také. Je započat proces snižování počtu obyvatel. bode to doprovázeno násilím. Některé státy se asi odtrhnou. Americký sen je už černý humor. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

