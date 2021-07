https://cz.sputniknews.com/20210721/ceska-vyprava-hlasi-z-tokia-dalsiho-pozitivne-testovaneho-sportovce-15221450.html

Česká výprava hlásí z Tokia dalšího pozitivně testovaného sportovce

Česká výprava hlásí z Tokia dalšího pozitivně testovaného sportovce

Z olympijského Tokia přišla pro české sportovce další špatná zpráva. Stolní tenista Pavel Širuček musel kvůli pozitivnímu testu na covid-19 odstoupit ze svého... 21.07.2021, Sputnik Česká republika

Covid kosí českou výpravu jedna radost. Po přistání v Tokiu měl pozitivní test na koronavirus jeden z členů realizačního týmu, na další den to byl plážový volejbalista Ondřej Perušič. Poté covid postihl i kouče Simona Nausche a teď posledně i Širučka.V případě Perušiče ještě existuje naděje, že do turnaje s Davidem Schweinerem nastoupí po desetidenní izolaci pouze s jedním skrečovaným zápasem ve skupině, Širuček takové štěstí neměl, startovat už nebude moci. Turnaj stolních tenistů bude rozehrán již v sobotu, den po slavnostním zahájení.Seznam infikovaných českých sportovců však nemusí být konečný. Po zjištěných případech muselo jít na testování několik dalších sportovců, kvůli těsnému kontaktu s pozitivně testovanými, mezi nimi například plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová.Organizační výbor za posledních osm dní informoval o osmi nových pozitivně testovaných na koronavirus v souvislosti s olympiádou. Covid se dotknul například nizozemské skateboardistky Candy Jacobsonové a takwondistky Fernady Aguirreovové z Chile. V izolaci se momentálně nachází také americký plážový volejbalista Taylor Crabb.Kvůli přibývajícím případům ředitel organizačního výboru Toširé Muto nevyloučil, že by mohly být hry dokonce zrušeny.Takový scénář ale hned vyloučil předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.Zmiňme, že olympiáda v Tokiu se má konat ve dnech 23. července – 8. srpna 2021.

