„ČSSD dosáhla nového dna.“ Právnička Čírtková zúčtovala s akcí ministryně Jany Maláčové

„ČSSD dosáhla nového dna." Právnička Čírtková zúčtovala s akcí ministryně Jany Maláčové

21.07.2021

Jako „obrovské zklamání“ označila právnička dnešní „kontrolu práce“ v jedné ze společností, kterou provedla ministryně práce za ČSSD Jana Maláčová v doprovodu s jejím poradcem Matějem Stropnickým.„Dne 20. 7. dorazilo do naší společnosti komando cca 20 úředníků s vestičkami inspekce práce a k tomu cca 20 slušně ozbrojených policistů z cizinecké policie. Dorazili hezky před obědem cca v 11 hodin a bez ohlášení rovnou hezky kontrolovat. Samozřejmě bez jakékoliv koordinace a rozmyslu. Takže realita byla taková honem všude vlítneme, ať nám ty pracovníky z Burundi neschovají do krabic s materiálem. Jelikož naše společnost nemá co tajit, tak u nás byli všichni v klidu, což úředníky a SWAT značně rozhodilo a začal chaos z jejich strany na maximum,“ uvedl na svých sociálních sítích vedoucí výroby Václav Vrabec ze společnosti Personna International, kde kontrola probíhala.O akci informovala na svých sociálních sítích i sama ministryně Jana Maláčová. Podle jejích slov některé společnosti po coronaviru považují zákoník práce za cár papíru.„Akce FÉROVÁ PRÁCE je tu! Některé firmy si po covidu myslí, že zákoník práce je cár papíru. Do terénu proto vyjíždějí inspektoři, policisté a celníci, a kontrolují dodržování pracovních podmínek. Vydala jsem se s nimi, abych si o kontrolách udělala obrázek! Brzy řeknu víc,“ uvedla na svém Twitteru.Právnička v této akci Jany Maláčové vidí „nové dno sociální demokracie“. „Tohle nás posouvá snad až někam hluboko pod poměry v postsovětských republikách,“ uvedla na svém Facebooku s tím, že Matěje Stropnického „má docela ráda“, neboť se jí líbí jeho schopnost říkat o věcech, co si o nich myslí.Čírtková kontrolu označila za „přepadení firmy“ a poukazuje na možné zneužití inspekce práce pro účely politického zisku.„Zneužití inspekce práce pro politické účely, „přepadení“ firmy, snaha vykonávat pravomoci inspektorů ze strany někoho, kdo takovou pravomoc zřejmě nemá (odkud by ji získal?) a to celé zahaleno do řečí o boji za lepší pracovní podmínky. Copak pracovní podmínky zaměstnanců lze zlepšit popřením všech principů právního státu?“ táže se.Monika Čírtková dále konstatuje, že stát může dělat pouze to, co mu umožňuje zákon. A právě pro podobné kontroly existují jednoznačné zákony.„Není snad možné, aby se politici přidali k represívním orgánům, vynutili si vstup do areálu soukromé společnosti a ještě to používali jako součást předvolební kampaně. Tedy, až dodneška jsem se domnívala, že něco takového není možné. Ale pokud to není nějaká předvolební mystifikace, tak to evidentně možné je. Za mne obrovské zklamání,“ dodala právnička.Trestněprávní rovinaV závěru svého vyjádření připojila paragraf 328 trestního zákoníku: Přisvojení pravomoci úřadu. V tomto případě provinilci hrozí až dva roky odnětí svobody.Ministryně Maláčová přitom pro česká média řekla, že je ráda, že se kontroly zúčastnila a vyjádřila názor, že na podobné akce bude jezdit i v budoucnu.

