Dlouho očekávaná premiéra: Ruská stíhačka 5. generace Checkmate

Na letecké show MAKS-2021 představila společnost Rostec State Corporation první lehkou víceúčelovou stíhačku páté generace s jedním motorem. 21.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-21T19:31+0200

2021-07-21T19:31+0200

2021-07-21T19:31+0200

Toto letadlo konstrukční kanceláře Suchoj má průlomové vlastnosti, včetně vysokého letového výkonu, širokých útočných a průzkumných schopností, nejnovějšího systému palubní avioniky a snížené radiolokační viditelnosti.Jak sdělil generální ředitel Sjednocené letecké korporace Jurij Sljusar, představený vzorek není model, vzlétne do vzduchu v roce 2023. Statické testování stroje skončí za necelý rok.Více se můžete o dlouho očekávané premiéře dozvědět z infografiky Sputniku.

No tak jo. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅

Simo Häyhä

Rusko za USA zpoždění víc jak 10 let. První let 2023. Zatím to vypadá na ještě horší, než u armaty nebo su57😀😀😀😀

